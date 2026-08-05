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В Роспотребнадзоре рассказали, как изменилась ситуация с клещами - РИА Новости, 05.08.2026
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03:09 05.08.2026 (обновлено: 03:54 05.08.2026)
В Роспотребнадзоре рассказали, как изменилась ситуация с клещами

Роспотребнадзор: более 420 тыс россиян обратились в больницы из-за укусов клещей

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКлещ в вирусологической лаборатории
Клещ в вирусологической лаборатории - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Клещ в вирусологической лаборатории. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения обратились более 420 тысяч россиян, что на 7,3% ниже среднего многолетнего уровня.
  • Наибольшее количество обращений зафиксировано в Республике Алтай, Костромской, Кировской, Томской, Вологодской и Кемеровской областях.
  • В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости соблюдения мер предосторожности при нахождении на природе: носить закрытую светлую одежду, использовать средства против насекомых и проводить регулярные самоосмотры на наличие клещей.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 420 тысяч россиян обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей с начала сезона их активности, такой показатель на 7,3% ниже среднего многолетнего уровня, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"С начала сезона в медицинские учреждения по поводу укусов клещей обратились более 420 тысяч человек, что на 7,3% ниже среднего многолетнего уровня", - говорится в сообщении.
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В Роспотребнадзоре добавили, что наибольшее количество обращений зафиксировано в Республике Алтай, Костромской, Кировской, Томской, Вологодской и Кемеровской областях.
В ведомстве напомнили, что на природу лучше надевать закрытую светлую одежду. С собой необходимо иметь средства, отпугивающие насекомых, чтобы обработать верхнюю одежду.
"Во время прогулки необходимо придерживаться центра тропинок, избегая высокой травы, зарослей и густых кустарников, где чаще всего подстерегают клещи", - пояснили в службе.
Крайне важно и проводить регулярные самоосмотры каждые полчаса на наличие присосавшихся клещей. При прогулке с питомцем необходимо осмотреть и животное.
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