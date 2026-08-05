В Роспотребнадзоре рассказали, как изменилась ситуация с клещами

Краткий пересказ от РИА ИИ С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения обратились более 420 тысяч россиян, что на 7,3% ниже среднего многолетнего уровня.

Наибольшее количество обращений зафиксировано в Республике Алтай, Костромской, Кировской, Томской, Вологодской и Кемеровской областях.

В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости соблюдения мер предосторожности при нахождении на природе: носить закрытую светлую одежду, использовать средства против насекомых и проводить регулярные самоосмотры на наличие клещей.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 420 тысяч россиян обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей с начала сезона их активности, такой показатель на 7,3% ниже среднего многолетнего уровня, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"С начала сезона в медицинские учреждения по поводу укусов клещей обратились более 420 тысяч человек, что на 7,3% ниже среднего многолетнего уровня", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что на природу лучше надевать закрытую светлую одежду. С собой необходимо иметь средства, отпугивающие насекомых, чтобы обработать верхнюю одежду.

"Во время прогулки необходимо придерживаться центра тропинок, избегая высокой травы, зарослей и густых кустарников, где чаще всего подстерегают клещи", - пояснили в службе.