Житель Китая временно оглох из-за пения цикад, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юноша временно потерял слух после четырехчасовой прогулки в лесу на востоке Китая, где он слушал пение цикад.
- Пострадавший из города Нинбо провинции Чжэцзян, после лечения его слух вернулся в норму.
- Оториноларинголог из больницы при Университете Нинбо Ли Цзи отмечает, что каждое лето приходят пациенты, пострадавшие от жужжания цикад, которое может превышать 85 децибел — порог, при котором начинается необратимое ухудшение слуха.
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Юноша временно потерял слух после длительной прогулки в лесу на востоке Китая, где он в течение нескольких часов слушал пение цикад, сообщает китайская газета South China Morning Post (SCMP).
"Вечером он почувствовал заложенность в ушах, ему было трудно расслышать высокочастотные звуки, такие как пение птиц или уведомления мобильного телефона. Позже ему диагностировали временное нарушение слуха, вызванное воздействием шума", – пишет SCMP.
После лечения слух юноши вернулся в норму, говорится в публикации.
По словам оториноларинголога из больницы при Университете Нинбо Ли Цзи, каждое лето приходят пациенты, пострадавшие от жужжания цикад. Он отмечает, что одна цикада издает звуки 70 децибел, которые не вредят здоровью человека, однако жужжание нескольких цикад может превышать 85 децибел – порог, при котором начинается необратимое ухудшение слуха.
Кто такая медведка и как избавиться от нее навсегда
9 июня, 17:24