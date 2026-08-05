Житель Китая временно оглох из-за пения цикад, пишут СМИ

"Вечером он почувствовал заложенность в ушах, ему было трудно расслышать высокочастотные звуки, такие как пение птиц или уведомления мобильного телефона. Позже ему диагностировали временное нарушение слуха, вызванное воздействием шума", – пишет SCMP.

По словам оториноларинголога из больницы при Университете Нинбо Ли Цзи, каждое лето приходят пациенты, пострадавшие от жужжания цикад. Он отмечает, что одна цикада издает звуки 70 децибел, которые не вредят здоровью человека, однако жужжание нескольких цикад может превышать 85 децибел – порог, при котором начинается необратимое ухудшение слуха.