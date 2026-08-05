Краткий пересказ от РИА ИИ
- Китай заявил депутатам Европарламента, что не поставляет оружие России.
- Китайская сторона считает, что Европа должна участвовать в мирных переговорах.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Китай заявил депутатам Европарламента, что не поставляет оружие России, пишет издание Politico.
По данным издания, в Китае в прошлом месяце состоялась встреча китайских чиновников с делегацией комитета Европарламента по иностранным делам. На этой встрече делегация Европарламента подняла вопросы роли Китая в конфликте на Украине.
"Китайская сторона заявила, что не является участником конфликта, не поставляет России оружие, а также Китай поддерживает диалог и считает, что Европа должна участвовать в мирных переговорах", - говорится в публикации.
В июне официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявлял, что Китай никогда не поставлял летальные вооружения ни одной из сторон украинского конфликта.
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25 февраля, 11:31