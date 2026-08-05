Элитная недвижимость на Кипре тяжело пережила отток российских инвесторов

Краткий пересказ от РИА ИИ Рынок элитной недвижимости на Кипре дольше всего восстанавливался после оттока инвесторов из России.

Снижение активности российских покупателей на кипрском рынке недвижимости произошло из-за введения антироссийских санкций и геополитических изменений после 2022 года.

Наблюдается постепенное восстановление рынка за счет покупателей из Израиля, Великобритании, стран ЕС и других государств, несмотря на сохраняющиеся вызовы в виде роста стоимости строительства, процентных ставок и ограниченного предложения.

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Рынок элитной недвижимости на Кипре дольше всего восстанавливался после оттока инвесторов из России, проектам понадобилось больше времени для адаптации к новым условиям, сообщили РИА Новости в Ассоциации риелторов Кипра (CREAA Cyprus).

Как рассказали в ассоциации, введение антироссийских санкций и геополитические изменения после 2022 года оказали влияние на структуру спроса на кипрском рынке недвижимости, активность со стороны российских покупателей снизилась.

"Сегмент недвижимости высокой стоимости первоначально продемонстрировал замедление… Некоторым специализированным проектам сверхэлитного жилья потребовалось больше времени для адаптации к новым условиям", - сообщили представители CREAA агентству.

В процессе адаптации к новым условиям наблюдалось постепенное восстановление рынка за счет покупателей из Израиля Великобритании , стран ЕС и других государств, добавили в ассоциации.