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Элитная недвижимость на Кипре тяжело пережила отток российских инвесторов - РИА Новости, 05.08.2026
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05:36 05.08.2026
Элитная недвижимость на Кипре тяжело пережила отток российских инвесторов

Риелторы Кипра рассказали о рынке элитной недвижимости после оттока россиян

© РИА Новости / Борис Бабанов | Перейти в медиабанкВид на город Лимассол на Кипре
Вид на город Лимассол на Кипре - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Борис Бабанов
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Вид на город Лимассол на Кипре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рынок элитной недвижимости на Кипре дольше всего восстанавливался после оттока инвесторов из России.
  • Снижение активности российских покупателей на кипрском рынке недвижимости произошло из-за введения антироссийских санкций и геополитических изменений после 2022 года.
  • Наблюдается постепенное восстановление рынка за счет покупателей из Израиля, Великобритании, стран ЕС и других государств, несмотря на сохраняющиеся вызовы в виде роста стоимости строительства, процентных ставок и ограниченного предложения.
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Рынок элитной недвижимости на Кипре дольше всего восстанавливался после оттока инвесторов из России, проектам понадобилось больше времени для адаптации к новым условиям, сообщили РИА Новости в Ассоциации риелторов Кипра (CREAA Cyprus).
Как рассказали в ассоциации, введение антироссийских санкций и геополитические изменения после 2022 года оказали влияние на структуру спроса на кипрском рынке недвижимости, активность со стороны российских покупателей снизилась.
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"Сегмент недвижимости высокой стоимости первоначально продемонстрировал замедление… Некоторым специализированным проектам сверхэлитного жилья потребовалось больше времени для адаптации к новым условиям", - сообщили представители CREAA агентству.
В процессе адаптации к новым условиям наблюдалось постепенное восстановление рынка за счет покупателей из Израиля, Великобритании, стран ЕС и других государств, добавили в ассоциации.
"В то же время такие факторы, как рост стоимости строительства, процентные ставки и ограниченное предложение, по-прежнему остаются серьезными вызовами для отрасли", - заключили представители CREAA.
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