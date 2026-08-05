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Лихачев рассказал, как киевский режим минирует дороги в Энергодар - РИА Новости, 05.08.2026
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14:17 05.08.2026
Лихачев рассказал, как киевский режим минирует дороги в Энергодар

Лихачев: ВСУ 4 месяца назад начали массовое минирование дорог в Энергодаре

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лихачев заявил, что Киев четыре месяца назад приступил к массовому минированию ведущих в Энергодар дорог общего пользования.
  • Подразделения Минобороны РФ обезвреживают взрывные устройства.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Киев четыре месяца назад приступили к массовому минированию ведущих в Энергодар дорог общего пользования, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"К новому способу давления на город – массовому минированию дорог общего пользования – киевский режим приступил четыре месяца назад", - сказал журналистам Лихачев.
Он подчеркнул, что подразделения Минобороны РФ героически обезвреживают взрывные устройства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЭнергодарАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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