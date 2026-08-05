Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лихачев заявил, что Киев четыре месяца назад приступил к массовому минированию ведущих в Энергодар дорог общего пользования.
- Подразделения Минобороны РФ обезвреживают взрывные устройства.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Киев четыре месяца назад приступили к массовому минированию ведущих в Энергодар дорог общего пользования, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"К новому способу давления на город – массовому минированию дорог общего пользования – киевский режим приступил четыре месяца назад", - сказал журналистам Лихачев.
Он подчеркнул, что подразделения Минобороны РФ героически обезвреживают взрывные устройства.