Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что киевский режим закрепил за собой статус государства-террориста.
- По словам Мирошника, украинский режим демонстрирует готовность к игнорированию норм международного права.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Киевским режим закрепил за собой статус государства-террориста, нарушая международное право, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"В результате распиаренной кампании украинский режим Зеленского закрепил за собой имидж государства-террориста, получил рост ненависти в свой адрес со стороны населения России, продемонстрировал всему миру свою готовность к любому беспределу, в первую очередь в виде игнорирования норм международного права", - сказал Мирошник в беседе с агентством.
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