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Украина закрепила за собой статус государства-террориста, заявил Мирошник - РИА Новости, 05.08.2026
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09:23 05.08.2026
Украина закрепила за собой статус государства-террориста, заявил Мирошник

Мирошник: Киевский режим закрепил за собой статус государства-террориста

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что киевский режим закрепил за собой статус государства-террориста.
  • По словам Мирошника, украинский режим демонстрирует готовность к игнорированию норм международного права.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Киевским режим закрепил за собой статус государства-террориста, нарушая международное право, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"В результате распиаренной кампании украинский режим Зеленского закрепил за собой имидж государства-террориста, получил рост ненависти в свой адрес со стороны населения России, продемонстрировал всему миру свою готовность к любому беспределу, в первую очередь в виде игнорирования норм международного права", - сказал Мирошник в беседе с агентством.
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РоссияРодион МирошникУкраина
 
 
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