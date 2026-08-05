В Киеве снова объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве второй раз за ночь была объявлена воздушная тревога.
- Тревога была объявлена в 04:52 по московскому времени, ранее сигнал действовал с 00:18 до 01:45 по московскому времени.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве второй раз за ночь, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, тревога в Киеве была объявлена в 04.52 мск.
Сигнал также действовал с 00.18 до 01.45 мск.
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