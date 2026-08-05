Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве прогремели взрывы.
- С полуночи были две серии таких случаев.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное".
Через несколько минут после публикации поступила информация о серии повторных звуков детонации в столице.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и области звучит сигнал воздушной тревоги.
Российские военные при нанесении ударов используют высокоточное оружие и беспилотники, преодолевающие системы ПВО и ПРО противника, и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18