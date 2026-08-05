В Киеве прогремели взрывы.

Через несколько минут после публикации поступила информация о серии повторных звуков детонации в столице.

Российские военные при нанесении ударов используют высокоточное оружие и беспилотники, преодолевающие системы ПВО и ПРО противника, и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.