Хуситы заявили об ударе по саудовскому нефтяному судну в Красном море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение «Ансар Алла» (хуситы) нанесло удар баллистическими ракетами по саудовскому нефтяному судну «Вафа» в северной части Красного моря.
- «Вафа» стало восьмым саудовским нефтяным судном, атакованным с момента объявления морской блокады 22 июля.
- Хуситы заявили, что вынудили 29 саудовских нефтяных судов развернуться и изменить маршрут, и пригрозили продолжить и усилить атаки на саудовские танкеры в северной части Красного моря.
БЕЙРУТ, 5 авг — РИА Новости. Движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар баллистическими ракетами по саудовскому нефтяному судну "Вафа" в северной части Красного моря в районе города Янбу, говорится в заявлении движения.
"Вооруженные силы Йемена нанесли точные удары по саудовскому нефтяному судну "Вафа" в северной части Красного моря напротив района Янбу с применением нескольких баллистических ракет", — заявило движение.
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Согласно сообщению, "Вафа" стала восьмым саудовским нефтяным судном, атакованным с момента объявления морской блокады 22 июля.
Хуситы также заявили, что вынудили 29 саудовских нефтяных судов развернуться и изменить маршрут в Красном и Аравийском морях. В движении утверждают, что после ограничения судоходства в районе Баб-эль-Мандебского пролива Саудовская Аравия начала направлять нефтяные суда через северную часть Красного моря.
Хуситы пригрозили продолжить и усилить атаки на саудовские танкеры в северной части Красного моря, чтобы перекрыть им все возможные маршруты.
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