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Хуситы заявили об ударе по саудовскому нефтяному судну в Красном море - РИА Новости, 05.08.2026
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10:35 05.08.2026 (обновлено: 17:31 05.08.2026)
Хуситы заявили об ударе по саудовскому нефтяному судну в Красном море

Движение «Ансар Алла» сообщило об ударе по саудовскому нефтяному судну

© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение «Ансар Алла» (хуситы) нанесло удар баллистическими ракетами по саудовскому нефтяному судну «Вафа» в северной части Красного моря.
  • «Вафа» стало восьмым саудовским нефтяным судном, атакованным с момента объявления морской блокады 22 июля.
  • Хуситы заявили, что вынудили 29 саудовских нефтяных судов развернуться и изменить маршрут, и пригрозили продолжить и усилить атаки на саудовские танкеры в северной части Красного моря.
БЕЙРУТ, 5 авг — РИА Новости. Движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар баллистическими ракетами по саудовскому нефтяному судну "Вафа" в северной части Красного моря в районе города Янбу, говорится в заявлении движения.
"Вооруженные силы Йемена нанесли точные удары по саудовскому нефтяному судну "Вафа" в северной части Красного моря напротив района Янбу с применением нескольких баллистических ракет", — заявило движение.
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Согласно сообщению, "Вафа" стала восьмым саудовским нефтяным судном, атакованным с момента объявления морской блокады 22 июля.
Хуситы также заявили, что вынудили 29 саудовских нефтяных судов развернуться и изменить маршрут в Красном и Аравийском морях. В движении утверждают, что после ограничения судоходства в районе Баб-эль-Мандебского пролива Саудовская Аравия начала направлять нефтяные суда через северную часть Красного моря.
Хуситы пригрозили продолжить и усилить атаки на саудовские танкеры в северной части Красного моря, чтобы перекрыть им все возможные маршруты.
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