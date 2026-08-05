Хуситы заявили об ударе по саудовскому нефтяному судну в Красном море

БЕЙРУТ, 5 авг — РИА Новости. Движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар баллистическими ракетами по саудовскому нефтяному судну "Вафа" в северной части Красного моря в районе города Янбу, говорится в заявлении движения.

Хуситы также заявили, что вынудили 29 саудовских нефтяных судов развернуться и изменить маршрут в Красном и Аравийском морях. В движении утверждают, что после ограничения судоходства в районе Баб-эль-Мандебского пролива Саудовская Аравия начала направлять нефтяные суда через северную часть Красного моря.