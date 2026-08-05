Число пострадавших при атаке БПЛА в Курской области выросло до четырех

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число раненных в результате атаки БПЛА ВСУ по Беловскому району Курской области выросло до четырех.
- Среди пострадавших — 56-летний мужчина с открытой черепно-мозговой травмой, акубаротравмой и множественными осколочными ранениями.
КУРСК, 5 авг - РИА Новости. Число раненных в результате атаки БПЛА ВСУ по Беловскому району Курской области выросло до четырех, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Ранее он сообщал, что три человека ранены после атаки БПЛА ВСУ в селе Малое Солдатское Беловского района Курской области, их доставят в областную больницу.
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"Количество жертв в Беловском районе выросло до четырех человек. В результате удара ранен также 56-летний мужчина. У него открытая черепно-мозговая травма, акубаротравма, множественные осколочные ранения", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
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