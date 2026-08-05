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Жительницу КБР осудили за смерть годовалого ребенка от переохлаждения - РИА Новости, 05.08.2026
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11:02 05.08.2026
Жительницу КБР осудили за смерть годовалого ребенка от переохлаждения

В Кабардино-Балкарии осудили мать, чей ребенок замерз насмерть, пока она пила

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кабардино-Балкарии Прохладненский районный суд приговорил местную жительницу к году лишения свободы в колонии-поселении.
  • Женщину обвиняли в том, что ее годовалый ребенок умер от переохлаждения, пока она несколько дней выпивала с сожителем.
  • Приговор вступил в законную силу.
НАЛЬЧИК, 5 авг – РИА Новости. Прохладненский районный суд в Кабардино-Балкарии приговорил к году лишения свободы в колонии-поселении местную жительницу, которую обвиняли в том, что ее годовалый ребенок умер от переохлаждения, пока она несколько дней выпивала с сожителем, сообщили в пресс-службе суда.
По ее информации, 3 января женщина приехала в дом сожителя в городе Прохладном и стала распивать с ним и его матерью спиртные напитки. При этом своего сына 2025 года рождения она оставила без теплой одежды и одеяла в соседней неотапливаемой комнате, температура воздуха в которой составляла всего лишь плюс 7,5 градуса. Мать сожителя предупреждала женщину, что ребенка нельзя оставлять в таких условиях, но та не реагировала на ее замечания. 5 января мальчик скончался от переохлаждения организма.
"Подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности – ред.), ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком один год с отбыванием наказания в колонии поселении", - говорится в сообщении.
Уточняется, что приговор вступил в законную силу.
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