Жительницу КБР осудили за смерть годовалого ребенка от переохлаждения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кабардино-Балкарии Прохладненский районный суд приговорил местную жительницу к году лишения свободы в колонии-поселении.
- Женщину обвиняли в том, что ее годовалый ребенок умер от переохлаждения, пока она несколько дней выпивала с сожителем.
- Приговор вступил в законную силу.
НАЛЬЧИК, 5 авг – РИА Новости. Прохладненский районный суд в Кабардино-Балкарии приговорил к году лишения свободы в колонии-поселении местную жительницу, которую обвиняли в том, что ее годовалый ребенок умер от переохлаждения, пока она несколько дней выпивала с сожителем, сообщили в пресс-службе суда.
По ее информации, 3 января женщина приехала в дом сожителя в городе Прохладном и стала распивать с ним и его матерью спиртные напитки. При этом своего сына 2025 года рождения она оставила без теплой одежды и одеяла в соседней неотапливаемой комнате, температура воздуха в которой составляла всего лишь плюс 7,5 градуса. Мать сожителя предупреждала женщину, что ребенка нельзя оставлять в таких условиях, но та не реагировала на ее замечания. 5 января мальчик скончался от переохлаждения организма.
Уточняется, что приговор вступил в законную силу.
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