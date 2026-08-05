Жительницу КБР осудили за смерть годовалого ребенка от переохлаждения

НАЛЬЧИК, 5 авг – РИА Новости. Прохладненский районный суд в Кабардино-Балкарии приговорил к году лишения свободы в колонии-поселении местную жительницу, которую обвиняли в том, что ее годовалый ребенок умер от переохлаждения, пока она несколько дней выпивала с сожителем, сообщили в пресс-службе суда.