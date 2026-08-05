Диетолог предупредила о накоплении ядов в позеленевшем картофеле

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Позеленевшие участки на картофеле указывают на начало накопления ядовитого вещества соланина, поэтому овощ нужно хранить в темном прохладном месте, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам диетолога, чем дольше картофель лежит, особенно в неправильных условиях, тем быстрее в нем накапливается соланин. Это вещество может вызвать отравление, сопровождающееся рвотой, болью в животе, мигренью, а в тяжелых случаях - нарушением работы сердечно-сосудистой системы, заключила Соломатина.