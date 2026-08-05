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Диетолог предупредила о накоплении ядов в позеленевшем картофеле - РИА Новости, 05.08.2026
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15:30 05.08.2026
Диетолог предупредила о накоплении ядов в позеленевшем картофеле

Соломатина: в позеленевшем картофеле присутствует ядовитое вещество - соланин

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Позеленение участков на картофеле указывает на начало накопления соланина, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
  • Картофель следует хранить в темном, прохладном и сухом месте, чтобы замедлить накопление соланина.
  • Соланин может вызвать отравление с рвотой, болью в животе, мигренью и нарушением работы сердечно-сосудистой системы.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Позеленевшие участки на картофеле указывают на начало накопления ядовитого вещества соланина, поэтому овощ нужно хранить в темном прохладном месте, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"Первый признак - позеленение, даже если мы видим чуть-чуть позеленевшие участки, но это уже начало накопления соланина. Быстрее всего картофель начинает портиться на свету, причем не обязательно на солнце. Лучше всего его хранить в темном прохладном и сухом помещении. Только так можно замедлить этот процесс", - сказала Соломатина информационному порталу РИАМО.
По словам диетолога, чем дольше картофель лежит, особенно в неправильных условиях, тем быстрее в нем накапливается соланин. Это вещество может вызвать отравление, сопровождающееся рвотой, болью в животе, мигренью, а в тяжелых случаях - нарушением работы сердечно-сосудистой системы, заключила Соломатина.
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