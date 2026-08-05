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В Бразилии две капибары прогулялись внутри здания законодательной ассамблеи - РИА Новости, 05.08.2026
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16:28 05.08.2026
В Бразилии две капибары прогулялись внутри здания законодательной ассамблеи

В Бразилии две капибары гуляли по парламенту штата Мату-Гросу и попали на видео

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Две капибары прогулялись внутри здания законодательной ассамблеи бразильского штата Мату-Гросу.
  • Их прогулка была запечатлена на видео.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Две капибары прогулялись внутри здания законодательной ассамблеи бразильского штата Мату-Гросу и попали на видео, сообщает портал G1.
"Видео, снятое в здании законодательной ассамблеи штата Мату-Гросу в городе Куяба, запечатлело двух капибар, которые спокойно гуляли по помещениям", - говорится в публикации.
При этом появление капибар в районе здания ассамблеи не является редкостью. Здание расположено рядом с парком, где обитают эти животные.
"Они регулярно выходят за пределы парка и иногда заходят в административные здания", - добавляет портал.
Капибара (Hydrochoerus hydrochaeris) является крупнейшим грызуном в мире и широко распространена в странах Южной Америки. По оценке Международного союза охраны природы, этот вид относится к категории вызывающих наименьшие опасения.
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