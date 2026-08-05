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В Бразилии две капибары прогулялись внутри здания законодательной ассамблеи

Краткий пересказ от РИА ИИ Две капибары прогулялись внутри здания законодательной ассамблеи бразильского штата Мату-Гросу.

Их прогулка была запечатлена на видео.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Две капибары прогулялись внутри здания законодательной ассамблеи бразильского штата Мату-Гросу и попали на видео, сообщает портал G1.

"Видео, снятое в здании законодательной ассамблеи штата Мату-Гросу в городе Куяба, запечатлело двух капибар, которые спокойно гуляли по помещениям", - говорится в публикации.

При этом появление капибар в районе здания ассамблеи не является редкостью. Здание расположено рядом с парком, где обитают эти животные.