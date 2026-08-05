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В Канаде лесные пожары уничтожили более 200 домов коренного населения - РИА Новости, 05.08.2026
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05:46 05.08.2026
В Канаде лесные пожары уничтожили более 200 домов коренного населения

В Канаде лесные пожары уничтожили около 230 домов коренного населения

© REUTERS / BC Wildfire ServiceЛесной пожар в Канаде
Лесной пожар в Канаде - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© REUTERS / BC Wildfire Service
Лесной пожар в Канаде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лесные пожары уничтожили около 230 домов в поселении коренного населения на западе Канады.
  • Масштабные пожары в Канаде охватили более 3 миллионов гектаров.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Лесные пожары уничтожили около 230 домов коренного населения на западе Канады, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местных официальных лиц.
"Быстро распространяющийся лесной пожар уничтожил около 230 домов в поселении коренного населения на западе Канады", - говорится в сообщении агентства.
Масштабные пожары начались в Канаде в мае на фоне аномальной жары и сухих гроз. Огонь охватил более 3 миллионов гектаров, а дым от пожаров ухудшил качество воздуха в самой стране и соседних США. Президент США Дональд Трамп 21 июля обвинил Канаду в отказе от элементарных мер по уходу за лесами и уборки лесного мусора.
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В миреКанадаСШАДональд Трамп
 
 
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