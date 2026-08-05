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В Калининграде суд приговорил гражданина Литвы к сроку за шпионаж - РИА Новости, 05.08.2026
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18:48 05.08.2026
В Калининграде суд приговорил гражданина Литвы к сроку за шпионаж

В Калининграде суд приговорил гражданина Литвы к 13,5 года за шпионаж

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданин Литвы признан виновным в шпионаже за сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну.
  • Суд в Калининграде приговорил его к 13,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
  • У осужденного конфисковали телефон и специальные средства, которые предназначались для совершения преступления.
КАЛИНИНГРАД, 5 авг - РИА Новости. Суд в Калининграде приговорил гражданина Литвы к 13,5 года за шпионаж, мужчина собирал и передавал сведения, составляющие гостайну, сообщает пресс-служба областного суда.
Судом установлено, что П. в период с 2011 по 2024 годы на территории России собирал и передавал сведения, которые составляют государственную тайну и могут быть использованы против безопасности страны. В дальнейшем он был изобличен сотрудниками УФСБ России по Калининградской области.
Действия П. судом квалифицированы по статье 276 УК РФ - шпионаж.
"Приговором Калининградского областного суда П. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет 6 месяцев, отбывать которые постановлено в колонии строгого режима", - говорится в сообщении областного суда на платформе "Макс".
Также принято решение о конфискации телефона и спецсредств, которые предназначались для совершения преступления.
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