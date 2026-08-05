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Ситуация на въезде из Польши в Калининград стабилизировалась - РИА Новости, 05.08.2026
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12:31 05.08.2026
Ситуация на въезде из Польши в Калининград стабилизировалась

Очередь на въезд из Польши в Калининград сократилась до трех часов

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПограничный пункт перехода Мамоново-2 на границе с Польшей в Калининградской области
Пограничный пункт перехода Мамоново-2 на границе с Польшей в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Пограничный пункт перехода Мамоново-2 на границе с Польшей в Калининградской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ситуация на въезд из Польши в Калининград стабилизировалась.
  • Время ожидания на польской стороне сократилось до трех часов, что соответствует обычному режиму работы.
КАЛИНИНГРАД, 5 авг– РИА Новости. Ситуация на въезд из Польши в Калининград стабилизировалась, время ожидания на польской стороне не превышает трех часов, что соответствует обычному режиму работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской таможни.
В понедельник в ведомстве проинформировали агентство, что польские пограничники усилили контроль, поэтому время ожидания составляло 18-19 часов. Очередь на выезд начала уменьшаться, когда спала пиковая нагрузка, и на границе стало меньше автомобилей. Во вторник вечером автомобилисты ждали оформления 8-9 часов.
"Ситуация перед российским пунктом пропуска стабилизировалась. Теперь время ожидания на польской стороне около трех часов - сократилось в шесть раз. Очередей нет, машины еще едут, но уже стабильно, в обычные рамки вошли", - сказали в пресс-службе.
Ранее в калининградской таможне объясняли, что ажиотаж на границе был связан с тем, что в основном через Польшу едут русскоязычные немцы. В некоторых землях Германии в понедельник начались летние каникулы, у многих в России проживают родственники.
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