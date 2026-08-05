Ситуация на въезде из Польши в Калининград стабилизировалась

Краткий пересказ от РИА ИИ Ситуация на въезд из Польши в Калининград стабилизировалась.

Время ожидания на польской стороне сократилось до трех часов, что соответствует обычному режиму работы.

КАЛИНИНГРАД, 5 авг– РИА Новости. Ситуация на въезд из Польши в Калининград стабилизировалась, время ожидания на польской стороне не превышает трех часов, что соответствует обычному режиму работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской таможни.

В понедельник в ведомстве проинформировали агентство, что польские пограничники усилили контроль, поэтому время ожидания составляло 18-19 часов. Очередь на выезд начала уменьшаться, когда спала пиковая нагрузка, и на границе стало меньше автомобилей. Во вторник вечером автомобилисты ждали оформления 8-9 часов.

"Ситуация перед российским пунктом пропуска стабилизировалась. Теперь время ожидания на польской стороне около трех часов - сократилось в шесть раз. Очередей нет, машины еще едут, но уже стабильно, в обычные рамки вошли", - сказали в пресс-службе.