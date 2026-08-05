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В Kakao прокомментировали сообщения о перебоях в работе у россиян - РИА Новости, 05.08.2026
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12:13 05.08.2026
В Kakao прокомментировали сообщения о перебоях в работе у россиян

РИА Новости: мессенджер Kakao не предпринимал мер против пользователей из России

© REUTERS / ZUMA/Andre M. ChangМессенджер KakaoTalk
Мессенджер KakaoTalk - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© REUTERS / ZUMA/Andre M. Chang
Мессенджер KakaoTalk. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи мессенджера KakaoTalk в России стали жаловаться на перебои в работе приложения в конце июля.
  • В компании Kakao заявили, что не предпринимали никаких мер в отношении российских пользователей и не могут принимать отдельных мер ради зарубежных пользователей, так как не отслеживают условия эксплуатации в регионах за границей.
СЕУЛ, 5 авг - РИА Новости. Южнокорейский мессенджер Kakao прокомментировал сообщения о перебоях в работе у пользователей из РФ, отметив, что не предпринимал каких-либо мер в отношении россиян или для устранения перебоев, заявили РИА Новости в компании.
В конце июля пользователи южнокорейского мессенджера KakaoTalk в России стали жаловаться на плохую работу мобильного приложения, проблемы с входом в аккаунт и долгие загрузки.
"Никаких отдельных мер в отношении пользователей принято не было", - сообщил представитель Kakao корреспонденту РИА Новости.
Как сообщил агентству источник в отрасли, сам Kakao не отслеживает, какие меры могут быть приняты локально в определенных странах, и конкретные условия эксплуатации в регионах за границей, поэтому не может принимать отдельных мер ради зарубежных пользователей.
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