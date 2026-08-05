В Kakao прокомментировали сообщения о перебоях в работе у россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Пользователи мессенджера KakaoTalk в России стали жаловаться на перебои в работе приложения в конце июля.

В компании Kakao заявили, что не предпринимали никаких мер в отношении российских пользователей и не могут принимать отдельных мер ради зарубежных пользователей, так как не отслеживают условия эксплуатации в регионах за границей.

СЕУЛ, 5 авг - РИА Новости. Южнокорейский мессенджер Kakao прокомментировал сообщения о перебоях в работе у пользователей из РФ, отметив, что не предпринимал каких-либо мер в отношении россиян или для устранения перебоев, заявили РИА Новости в компании.

В конце июля пользователи южнокорейского мессенджера KakaoTalk в России стали жаловаться на плохую работу мобильного приложения, проблемы с входом в аккаунт и долгие загрузки.

"Никаких отдельных мер в отношении пользователей принято не было", - сообщил представитель Kakao корреспонденту РИА Новости.