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Российское авторское общество назвало причину иска к театру Кадышевой - РИА Новости, 05.08.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:20 05.08.2026
Российское авторское общество назвало причину иска к театру Кадышевой

РАО хочет взыскать с театра Кадышевой неустойку в 100 тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПевица Надежда Кадышева
Певица Надежда Кадышева - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Певица Надежда Кадышева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российское авторское общество (РАО) хочет взыскать с театра "Золотое кольцо" неустойку в размере 100 тысяч рублей из-за неисполнения обязательств по лицензионному соглашению.
  • Театр не предоставил данные о сборах и исполненных песнях на концертах в 2023 году, в частности за четвертый квартал.
  • Ранее суд уже взыскал с театра 40 тысяч рублей компенсации за исполнение песни без договора с ее автором.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российское авторское общество (РАО) хочет взыскать с театра народной музыки и песни "Золотое кольцо" народной артистки РФ Надежды Кадышевой неустойку в размере 100 тысяч рублей из-за неисполнения обязательств по лицензионному соглашению, поскольку театр не предоставил данные о сборах и исполненных песнях на концертах в 2023 году, заявили РИА Новости в пресс-службе РАО.
Ранее РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами, сообщало, что РАО направило иск к театру "Золотое кольцо" о взыскании 100 тысяч рублей. Иск поступил в суд 31 июля и к рассмотрению еще не был принят. Основания исковых требований не уточнялись.
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"Поводом для обращения в суд послужило ненадлежащее исполнение ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо" обязательств по лицензионному соглашению, заключенному с Российским авторским обществом 30.12.2005 года", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе РАО, в соответствии с условиями соглашения организатор был обязан не позднее 10 календарных дней после окончания каждого квартала предоставлять РАО сведения о суммах валового сбора от продажи билетов, а также информацию о фактически исполненных произведениях и их авторах.
"Однако организатор не исполнил данную обязанность за четвертый квартал 2023 года по мероприятиям – концерту Кая Метова и концерту Надежды Кадышевой "Снег летит". Согласно условиям соглашения, за нарушение указанного обязательства предусмотрена неустойка в размере 100 рублей за каждый день просрочки", - утверждается в сообщении.
В РАО отметили, что в связи с неисполнением договорных обязательств был подан иск в суд о взыскании неустойки в размере 100 тысяч рублей, а также государственной пошлины в размере 10 тысяч рублей.
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Комментарием театра "Золотое кольцо" РИА Новости пока не располагает.
Стороны не так давно уже судились. Суд в ноябре прошлого года взыскал с театра по иску РАО 40 тысяч рублей компенсации за исполнение Кадышевой песни "Россия! Русь!" без договора с ее автором Виктором Пеленягрэ. В судебном акте уточнялось, что бездоговорное исполнение случилось в апреле 2025 года во время проведения ответчиком мероприятия "Плывет веночек" на территории концертного зала "Москва" в столице.
Дискография Кадышевой включает в себя концертные записи, сборники и более 20 студийных альбомов, изданных с ансамблем "Золотое кольцо". Ее вокал звучит в кинокартинах "Широка река" (2008), "Судьбы загадочное завтра" (2010).
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КультураРоссияНадежда КадышеваКай МетовРоссийское авторское общество
 
 
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