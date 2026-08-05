Российское авторское общество назвало причину иска к театру Кадышевой

Краткий пересказ от РИА ИИ Российское авторское общество (РАО) хочет взыскать с театра "Золотое кольцо" неустойку в размере 100 тысяч рублей из-за неисполнения обязательств по лицензионному соглашению.

Театр не предоставил данные о сборах и исполненных песнях на концертах в 2023 году, в частности за четвертый квартал.

Ранее суд уже взыскал с театра 40 тысяч рублей компенсации за исполнение песни без договора с ее автором.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российское авторское общество (РАО) хочет взыскать с театра народной музыки и песни "Золотое кольцо" народной артистки РФ Надежды Кадышевой неустойку в размере 100 тысяч рублей из-за неисполнения обязательств по лицензионному соглашению, поскольку театр не предоставил данные о сборах и исполненных песнях на концертах в 2023 году, заявили РИА Новости в пресс-службе РАО.

Ранее РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами, сообщало, что РАО направило иск к театру "Золотое кольцо" о взыскании 100 тысяч рублей. Иск поступил в суд 31 июля и к рассмотрению еще не был принят. Основания исковых требований не уточнялись.

"Поводом для обращения в суд послужило ненадлежащее исполнение ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо" обязательств по лицензионному соглашению, заключенному с Российским авторским обществом 30.12.2005 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе РАО, в соответствии с условиями соглашения организатор был обязан не позднее 10 календарных дней после окончания каждого квартала предоставлять РАО сведения о суммах валового сбора от продажи билетов, а также информацию о фактически исполненных произведениях и их авторах.

"Однако организатор не исполнил данную обязанность за четвертый квартал 2023 года по мероприятиям – концерту Кая Метова и концерту Надежды Кадышевой "Снег летит". Согласно условиям соглашения, за нарушение указанного обязательства предусмотрена неустойка в размере 100 рублей за каждый день просрочки", - утверждается в сообщении.

В РАО отметили, что в связи с неисполнением договорных обязательств был подан иск в суд о взыскании неустойки в размере 100 тысяч рублей, а также государственной пошлины в размере 10 тысяч рублей.

Комментарием театра "Золотое кольцо" РИА Новости пока не располагает.

Стороны не так давно уже судились. Суд в ноябре прошлого года взыскал с театра по иску РАО 40 тысяч рублей компенсации за исполнение Кадышевой песни "Россия! Русь!" без договора с ее автором Виктором Пеленягрэ. В судебном акте уточнялось, что бездоговорное исполнение случилось в апреле 2025 года во время проведения ответчиком мероприятия "Плывет веночек" на территории концертного зала "Москва" в столице.