"Яблоко" хочет дискредитировать выборы, считает Журавлев

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Партия "Яблоко" хочет сделать все возможное для дискредитации не только российских выборов, но и страны в целом, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").

"Мы были вчера на подписании соглашения о честных выборах, где "Яблоко"? А потому что им этого и не надо... Они пудрят мозги избирателям", - считает депутат.