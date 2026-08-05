"Яблоко" хочет дискредитировать выборы, считает Журавлев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что партия «Яблоко» стремится дискредитировать российские выборы и страну в целом.
- Представители партии «Яблоко» не приняли участие в подписании соглашения о сотрудничестве при наблюдении за ходом голосования на выборах депутатов Госдумы.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Партия "Яблоко" хочет сделать все возможное для дискредитации не только российских выборов, но и страны в целом, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
«
"Они (партия "Яблоко" - ред.) просто изначально хотят сделать все возможное для дискредитации не только выборов, но и вообще нашей страны", - сказал он журналистам.
Журавлев добавил, что накануне представители "Яблока" не приняли участие в подписании соглашения о сотрудничестве при наблюдении за ходом голосования на выборах депутатов Госдумы.
"Мы были вчера на подписании соглашения о честных выборах, где "Яблоко"? А потому что им этого и не надо... Они пудрят мозги избирателям", - считает депутат.