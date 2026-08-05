Фидан обвинил Израиль в срыве переговоров по Газе

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль не заинтересован в мире в Газе и использует переговорные площадки для продвижения своей политики.

На встрече в Аммане с участием представителей около 20 исламских стран главным вопросом стали действия Израиля в отношении мечети Аль-Акса и обсуждение коллективных мер реагирования.

Турция, Саудовская Аравия, Египет и Пакистан на пятой встрече в формате министров иностранных дел выработали ряд решений по реализации плана мира по Газе, которые будут представлены лидерам четырех стран.

АНКАРА, 5 авг — РИА Новости. Израиль не заинтересован в мире в Газе и использует переговорные площадки для продвижения своей политики, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан журналистам в Аммане, видео его заявлений распространила пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "Совет мира" одобрил соглашение, предусматривающее разоружение ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. Согласно плану, израильские войска должны начать вывод из анклава постепенно, по мере продвижения процесса разоружения.

"Израиль не намерен добиваться мира. Он использует все международные платформы лишь для продвижения собственной позиции и реализации незаконной стратегии", — заявил Фидан.

По его словам, на состоявшейся в Аммане встрече с участием представителей около 20 исламских стран главным вопросом стали действия Израиля в отношении мечети Аль-Акса и обсуждение коллективных мер реагирования.

Министр отметил, что война в Персидском заливе и ситуация вокруг Ормузского пролива не отвлекли Турцию от палестинской повестки. По его словам, Анкара считает защиту Иерусалима, мечети Аль-Акса, сектора Газа и Западного берега реки Иордан одним из своих приоритетов.

Фидан сообщил, что Турция, Саудовская Аравия, Египет и Пакистан на пятой встрече в формате министров иностранных дел подробно обсудили реализацию плана мира по Газе, а также вопросы региональной безопасности. По словам главы МИД, участники встречи выработали ряд решений, которые будут представлены лидерам четырех стран. Он добавил, что в ближайшее время последуют конкретные дипломатические шаги.

Министр также заявил, что Турция поддерживает усилия по снижению напряженности на Ближнем Востоке, выступает за прекращение войны, открытие Ормузского пролива и формирование долгосрочной архитектуры региональной безопасности.

Фидан утверждает, что палестинское движение ХАМАС выполняет взятые на себя обязательства в рамках мирного плана, тогда как Израиль, по его словам, продолжает срывать процесс. Он призвал международное сообщество, прежде всего США как одного из посредников, перейти от заявлений к практическим мерам воздействия.