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Фидан обвинил Израиль в срыве переговоров по Газе - РИА Новости, 05.08.2026
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18:03 05.08.2026
Фидан обвинил Израиль в срыве переговоров по Газе

Глава МИД Турции Фидан: Израиль не заинтересован в мире в Газе

© Фото предоставлено Министерством иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль не заинтересован в мире в Газе и использует переговорные площадки для продвижения своей политики.
  • На встрече в Аммане с участием представителей около 20 исламских стран главным вопросом стали действия Израиля в отношении мечети Аль-Акса и обсуждение коллективных мер реагирования.
  • Турция, Саудовская Аравия, Египет и Пакистан на пятой встрече в формате министров иностранных дел выработали ряд решений по реализации плана мира по Газе, которые будут представлены лидерам четырех стран.
АНКАРА, 5 авг — РИА Новости. Израиль не заинтересован в мире в Газе и использует переговорные площадки для продвижения своей политики, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан журналистам в Аммане, видео его заявлений распространила пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.
Президент США Дональд Трамп заявил, что "Совет мира" одобрил соглашение, предусматривающее разоружение ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. Согласно плану, израильские войска должны начать вывод из анклава постепенно, по мере продвижения процесса разоружения.
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"Израиль не намерен добиваться мира. Он использует все международные платформы лишь для продвижения собственной позиции и реализации незаконной стратегии", — заявил Фидан.
По его словам, на состоявшейся в Аммане встрече с участием представителей около 20 исламских стран главным вопросом стали действия Израиля в отношении мечети Аль-Акса и обсуждение коллективных мер реагирования.
Министр отметил, что война в Персидском заливе и ситуация вокруг Ормузского пролива не отвлекли Турцию от палестинской повестки. По его словам, Анкара считает защиту Иерусалима, мечети Аль-Акса, сектора Газа и Западного берега реки Иордан одним из своих приоритетов.
Фидан сообщил, что Турция, Саудовская Аравия, Египет и Пакистан на пятой встрече в формате министров иностранных дел подробно обсудили реализацию плана мира по Газе, а также вопросы региональной безопасности. По словам главы МИД, участники встречи выработали ряд решений, которые будут представлены лидерам четырех стран. Он добавил, что в ближайшее время последуют конкретные дипломатические шаги.
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Министр также заявил, что Турция поддерживает усилия по снижению напряженности на Ближнем Востоке, выступает за прекращение войны, открытие Ормузского пролива и формирование долгосрочной архитектуры региональной безопасности.
Фидан утверждает, что палестинское движение ХАМАС выполняет взятые на себя обязательства в рамках мирного плана, тогда как Израиль, по его словам, продолжает срывать процесс. Он призвал международное сообщество, прежде всего США как одного из посредников, перейти от заявлений к практическим мерам воздействия.
США 14 января объявили о начале реализации второго этапа состоящего из 20 пунктов плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. Он предусматривает, в частности, доставку не менее 600 грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно, восстановление инфраструктуры Газы и формирование переходного палестинского технократического комитета, работающего под контролем "Совета мира".
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