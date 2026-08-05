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Армия Израиля нанесла серию ударов на юге Ливана - РИА Новости, 05.08.2026
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16:27 05.08.2026
Армия Израиля нанесла серию ударов на юге Ливана

ЦАХАЛ нанесла удары на юге Ливана, обвинив "Хезболлу" в срыве перемирия

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские танки на границе с Ливаном
Израильские танки на границе с Ливаном - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские танки на границе с Ливаном. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов на юге Ливана, обвинив движение "Хезболлах" в нарушении режима прекращения огня.
  • Несмотря на достигнутое 26 июня рамочное соглашение о прекращении огня и выводе израильских сил с территории Ливана, поселения на юге страны продолжают подвергаться обстрелам.
  • Израильские военные заявляют, что удары наносятся по целям, связанным с движением "Хезболлах", в рамках защиты севера Израиля от потенциальной угрозы.
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов на юге Ливана, обвинив движение "Хезболлах" в нарушении режима прекращения огня.
"В ответ на вопиющее нарушение режима прекращения огня со стороны "Хезболлах" ЦАХАЛ начал нанесить точечные удары на юге Ливана", - говорится в сообщении для прессы.
Алексис Гринкевич - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Генерал США предупредил Пентагон о нехватке сил для защиты Израиля
1 августа, 17:04
Ранее в среду израильские военные призвали к эвакуации жителей деревни Аль-Мансури на юге Ливана.
Несмотря на достигнутое в Вашингтоне 26 июня рамочное соглашение, предусматривающие прекращение огня и вывод израильских сил с территории Ливана, поселения на юге страны продолжают регулярно подвергаться обстрелам артиллерии и авиации, а также израильские военные проводят подрывы домов и объектов гражданской инфраструктуры.
Израильские военные заявляют, что удары наносятся по целям связанным с движением "Хезболлах" в рамках защиты севера Израиля от потенциальной угрозы со стороны шиитского сопротивления
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