Армия Израиля нанесла серию ударов на юге Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов на юге Ливана, обвинив движение "Хезболлах" в нарушении режима прекращения огня.
- Несмотря на достигнутое 26 июня рамочное соглашение о прекращении огня и выводе израильских сил с территории Ливана, поселения на юге страны продолжают подвергаться обстрелам.
- Израильские военные заявляют, что удары наносятся по целям, связанным с движением "Хезболлах", в рамках защиты севера Израиля от потенциальной угрозы.
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов на юге Ливана, обвинив движение "Хезболлах" в нарушении режима прекращения огня.
"В ответ на вопиющее нарушение режима прекращения огня со стороны "Хезболлах" ЦАХАЛ начал нанесить точечные удары на юге Ливана", - говорится в сообщении для прессы.
Ранее в среду израильские военные призвали к эвакуации жителей деревни Аль-Мансури на юге Ливана.
Несмотря на достигнутое в Вашингтоне 26 июня рамочное соглашение, предусматривающие прекращение огня и вывод израильских сил с территории Ливана, поселения на юге страны продолжают регулярно подвергаться обстрелам артиллерии и авиации, а также израильские военные проводят подрывы домов и объектов гражданской инфраструктуры.
Израильские военные заявляют, что удары наносятся по целям связанным с движением "Хезболлах" в рамках защиты севера Израиля от потенциальной угрозы со стороны шиитского сопротивления