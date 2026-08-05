Армия Израиля нанесла серию ударов на юге Ливана

Израильские танки на границе с Ливаном. Архивное фото

Израильские танки на границе с Ливаном

© AP Photo / Petros Giannakouris Израильские танки на границе с Ливаном

Краткий пересказ от РИА ИИ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов на юге Ливана, обвинив движение "Хезболлах" в нарушении режима прекращения огня.

Несмотря на достигнутое 26 июня рамочное соглашение о прекращении огня и выводе израильских сил с территории Ливана, поселения на юге страны продолжают подвергаться обстрелам.

Израильские военные заявляют, что удары наносятся по целям, связанным с движением "Хезболлах", в рамках защиты севера Израиля от потенциальной угрозы.

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов на юге Ливана, обвинив движение "Хезболлах" в нарушении режима прекращения огня.

"В ответ на вопиющее нарушение режима прекращения огня со стороны " Хезболлах " ЦАХАЛ начал нанесить точечные удары на юге Ливана", - говорится в сообщении для прессы.

Ранее в среду израильские военные призвали к эвакуации жителей деревни Аль-Мансури на юге Ливана

Несмотря на достигнутое в Вашингтоне 26 июня рамочное соглашение, предусматривающие прекращение огня и вывод израильских сил с территории Ливана, поселения на юге страны продолжают регулярно подвергаться обстрелам артиллерии и авиации, а также израильские военные проводят подрывы домов и объектов гражданской инфраструктуры.