ЕС намерен сохранять рабочие отношения с Израилем, заявил еврокомиссар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз намерен сохранять рабочие отношения с Израилем, несмотря на гибель тысяч палестинцев в секторе Газа.
- Еврокомиссар Дубравка Шуица подчеркнула, что без одобрения израильских властей невозможно организовать доставку гуманитарной помощи в Газу.
- Вопрос о дальнейших отношениях ЕС с Израилем остается предметом острых разногласий внутри сообщества.
БРЮССЕЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Евросоюз намерен сохранять рабочие отношения с Израилем, несмотря на гибель тысяч палестинцев в секторе Газа, поскольку без сотрудничества с израильскими властями невозможно организовать доставку гуманитарной помощи, и ЕС не должен "вмешиваться" в дела Израиля в преддверии парламентских выборов, заявила еврокомиссар по Средиземноморью Дубравка Шуица.
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При этом еврокомиссар все же подчеркнула, что гибель мирных жителей в Газе "не может быть оправдана". "То, что произошло в Газе, конечно, никто не может оправдать", - заявила она.
По словам Шуицы, Евросоюзу следует "сохранять спокойствие" и не предпринимать резких шагов (таких как приостановка соглашения об ассоциации), которые могут быть восприняты как вмешательство в парламентские выборы в Израиле, намеченные на октябрь. "Это не наша роль - вмешиваться в их выборы", - сказала еврокомиссар.
Вопрос о дальнейших отношениях ЕС с Израилем остается предметом острых разногласий внутри сообщества. Часть государств-членов и депутатов Европарламента добиваются приостановки действия соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, ссылаясь на гуманитарную ситуацию в секторе Газа и возможные нарушения международного гуманитарного права.
Другие страны выступают против такого шага, указывая на необходимость сохранения диалога с израильскими властями.
Позиция Евросоюза в отношении конфликта в Газе также неоднократно становилась предметом критики со стороны международных организаций, правозащитников и ряда государств, обвинявших Брюссель в применении "двойных стандартов". Критики указывают, что ЕС занял значительно более категоричную позицию в отношении России после начала конфликта на Украине, чем в отношении Израиля, несмотря на многочисленные сообщения международных структур о жертвах среди гражданского населения в Газе.
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