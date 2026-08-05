ЕС намерен сохранять рабочие отношения с Израилем, заявил еврокомиссар

Краткий пересказ от РИА ИИ Евросоюз намерен сохранять рабочие отношения с Израилем, несмотря на гибель тысяч палестинцев в секторе Газа.

Еврокомиссар Дубравка Шуица подчеркнула, что без одобрения израильских властей невозможно организовать доставку гуманитарной помощи в Газу.

Вопрос о дальнейших отношениях ЕС с Израилем остается предметом острых разногласий внутри сообщества.

БРЮССЕЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Евросоюз намерен сохранять рабочие отношения с Израилем, несмотря на гибель тысяч палестинцев в секторе Газа, поскольку без сотрудничества с израильскими властями невозможно организовать доставку гуманитарной помощи, и ЕС не должен "вмешиваться" в дела Израиля в преддверии парламентских выборов, заявила еврокомиссар по Средиземноморью Дубравка Шуица.

"Без Израиля невозможно ничего сделать. Нам необходимо одобрение израильских властей. Именно поэтому мы должны сохранять открытыми каналы взаимодействия… Они находятся там, и мы должны с ними работать", - сказала она в интервью Politico

При этом еврокомиссар все же подчеркнула, что гибель мирных жителей в Газе "не может быть оправдана". "То, что произошло в Газе, конечно, никто не может оправдать", - заявила она.

По словам Шуицы, Евросоюзу следует "сохранять спокойствие" и не предпринимать резких шагов (таких как приостановка соглашения об ассоциации), которые могут быть восприняты как вмешательство в парламентские выборы в Израиле, намеченные на октябрь. "Это не наша роль - вмешиваться в их выборы", - сказала еврокомиссар.

Вопрос о дальнейших отношениях ЕС с Израилем остается предметом острых разногласий внутри сообщества. Часть государств-членов и депутатов Европарламента добиваются приостановки действия соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, ссылаясь на гуманитарную ситуацию в секторе Газа и возможные нарушения международного гуманитарного права.

Другие страны выступают против такого шага, указывая на необходимость сохранения диалога с израильскими властями.