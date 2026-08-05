Нетаньяху не поддержал план "Совета мира" по разоружению ХАМАС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не поддержала план по разоружению ХАМАС, представленный «Советом мира».
- Согласно заявлению Нетаньяху, американская сторона представила Израилю план разоружения ХАМАС и демилитаризации сектора Газа, но он не был согласован.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не поддержала принятый "Советом мира" план по разоружению палестинского движения ХАМАС.
"Мы изучаем этот вопрос. Они прислали нам план. Мы его не согласовали. Это не наш план. Мы отправили свои комментарии обратно", - приводит газета Times of Israel слова Нетаньяху.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что "Совет мира" одобрил соглашение, предусматривающее разоружение ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. Согласно плану, израильские войска должны начать вывод из анклава постепенно, по мере продвижения процесса разоружения.