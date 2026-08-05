Нетаньяху не поддержал план "Совета мира" по разоружению ХАМАС

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не поддержала принятый "Советом мира" план по разоружению палестинского движения ХАМАС.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что "Совет мира" одобрил соглашение, предусматривающее разоружение ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. Согласно плану, израильские войска должны начать вывод из анклава постепенно, по мере продвижения процесса разоружения.