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Нетаньяху не поддержал план "Совета мира" по разоружению ХАМАС - РИА Новости, 05.08.2026
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04:16 05.08.2026
Нетаньяху не поддержал план "Совета мира" по разоружению ХАМАС

Нетаньяху: Израиль не поддержал план "Совета мира" по разоружению ХАМАС

© AP Photo / Alex KolomienskyПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Alex Kolomiensky
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не поддержала план по разоружению ХАМАС, представленный «Советом мира».
  • Согласно заявлению Нетаньяху, американская сторона представила Израилю план разоружения ХАМАС и демилитаризации сектора Газа, но он не был согласован.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не поддержала принятый "Советом мира" план по разоружению палестинского движения ХАМАС.
Премьер уточнил, что американская сторона представила Израилю план разоружения ХАМАС и демилитаризации сектора Газа.
"Мы изучаем этот вопрос. Они прислали нам план. Мы его не согласовали. Это не наш план. Мы отправили свои комментарии обратно", - приводит газета Times of Israel слова Нетаньяху.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что "Совет мира" одобрил соглашение, предусматривающее разоружение ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. Согласно плану, израильские войска должны начать вывод из анклава постепенно, по мере продвижения процесса разоружения.
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