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Июль в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений - РИА Новости, 05.08.2026
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10:39 05.08.2026
Июль в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Леус: июль в России стал самым теплым за всю историю наблюдений

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЖенщина на одной из улиц в Москве
Женщина на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Женщина на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Июль 2026 года в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений с начала регулярных записей в 1891 году.
  • Средняя температура июля 2026 года превысила прежний рекорд, установленный в 2010 году и повторенный в 2024 году.
  • Особенно высокие температуры были зафиксированы на востоке Приволжского, в Уральском и Сибирском федеральных округах, где среднемесячные температуры воздуха превзошли нормы на 2–3 градуса и более.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Июль в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
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"В масштабах всей страны июль 2026 года стал самым теплым в метеорологической летописи с начала регулярных метеонаблюдений, то есть с 1891 года. Его средняя температура превысила прежний рекорд, установленный в 2010 году и повторенный в 2024 году", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Он отметил, что, по информации Гидрометцентра России, этот результат достигнут за счет очень высоких температур воздуха на востоке Приволжского, в Уральском и Сибирском федеральных округах.
"Здесь на обширной территории среднемесячные температуры воздуха превзошли нормы на 2-3 градуса и более. В Тюменской области - на 4.0 градуса", - подчеркнул Леус.
При этом, по словам метеоролога, в России прошедший июль стал самым теплым на азиатской территории страны, тогда как на европейской территории было в целом прохладно. Местами среднемесячная температура воздуха оказалась меньше нормы на один градус и более.
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