Женщина на одной из улиц в Москве. Архивное фото

Женщина на одной из улиц в Москве

Июль в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Краткий пересказ от РИА ИИ Июль 2026 года в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений с начала регулярных записей в 1891 году.

Средняя температура июля 2026 года превысила прежний рекорд, установленный в 2010 году и повторенный в 2024 году.

Особенно высокие температуры были зафиксированы на востоке Приволжского, в Уральском и Сибирском федеральных округах, где среднемесячные температуры воздуха превзошли нормы на 2–3 градуса и более.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Июль в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

« "В масштабах всей страны июль 2026 года стал самым теплым в метеорологической летописи с начала регулярных метеонаблюдений, то есть с 1891 года. Его средняя температура превысила прежний рекорд, установленный в 2010 году и повторенный в 2024 году", - написал Леус в своем Telegram-канале

Он отметил, что, по информации Гидрометцентра России, этот результат достигнут за счет очень высоких температур воздуха на востоке Приволжского, в Уральском и Сибирском федеральных округах.

"Здесь на обширной территории среднемесячные температуры воздуха превзошли нормы на 2-3 градуса и более. В Тюменской области - на 4.0 градуса", - подчеркнул Леус.