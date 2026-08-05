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США просили Иран о переговорах через пять дней после начала новых боев - РИА Новости, 05.08.2026
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20:38 05.08.2026
США просили Иран о переговорах через пять дней после начала новых боев

МИД Ирана: США попросили о переговорах через 4-5 дней после начала боев в июле

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США попросили Иран о переговорах через четыре-пять дней после начала новых столкновений в июле, заявил заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади.
  • Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран, а иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
ТЕГЕРАН, 5 авг - РИА Новости. США попросили Иран о переговорах через четыре-пять дней после начала новых столкновений в июле, заявил заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади.
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"Американцы через четыре-пять дней после начала новых столкновений направили требование о переговорах и урегулировании проблем", - приводит слова Гарибабади гостелерадиокомпания Ирана.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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