США просили Иран о переговорах через пять дней после начала новых боев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США попросили Иран о переговорах через четыре-пять дней после начала новых столкновений в июле, заявил заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади.
- Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран, а иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
ТЕГЕРАН, 5 авг - РИА Новости. США попросили Иран о переговорах через четыре-пять дней после начала новых столкновений в июле, заявил заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади.
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"Американцы через четыре-пять дней после начала новых столкновений направили требование о переговорах и урегулировании проблем", - приводит слова Гарибабади гостелерадиокомпания Ирана.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.