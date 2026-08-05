МИД Ирана заявил о согласовании маршрута через Ормуз с Оманом

ТЕГЕРАН, 5 авг - РИА Новости. Иран и Оман согласовали географические нюансы маршрута для прохода судов в Ормузском проливе, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.