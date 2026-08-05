МИД Ирана заявил о согласовании маршрута через Ормуз с Оманом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран и Оман согласовали географические нюансы маршрута для прохода судов в Ормузском проливе.
- Американские военные с 8 июля возобновили удары по Ирану после объявления Трампом прекращения действия соглашения о прекращении огня.
- Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока и обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
ТЕГЕРАН, 5 авг - РИА Новости. Иран и Оман согласовали географические нюансы маршрута для прохода судов в Ормузском проливе, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Географические детали маршрута, намеченного сторонами, были согласованы, и если третьи стороны не будут препятствовать работе в этом отношении, совместное заявление двух стран, включающее основные соображения и пункты соглашения, также будет на заключительной стадии рассмотрения и составления", - приводит слова Багаи официальный Telegram-канал МИД республики.
Американские военные с 8 июля возобновили удары по Ирану, после того как президент США Дональд Трамп объявил, что достигнутое 18 июня прекращение огня более не действует. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.