Рейтинг@Mail.ru
Соглашение Ирана и Омана не означает быстрого открытия Ормуза, пишет IRIB - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 05.08.2026
Соглашение Ирана и Омана не означает быстрого открытия Ормуза, пишет IRIB

IRIB: соглашение Ирана и Омана не означает быстрого открытия Ормузского пролива

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Возможное соглашение между Ираном и Оманом по поводу судоходства в Ормузском проливе не означает его немедленное открытие.
  • Если нарушения со стороны США продолжатся, то акватория останется закрытой даже при наличии договоренностей с Оманом о его открытии.
  • Иран и Оман должны договориться об открытии Ормузского пролива в течение 60 дней, а США и Иран — возобновить переговоры о будущем иранских запасов урана.
ТЕГЕРАН, 5 авг — РИА Новости. Достижение возможного соглашения между Тегераном и Маскатом не подразумевает немедленного открытия Ормузского пролива, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на осведомленный источник.
"Возможное соглашение между Ираном и Оманом по поводу судоходства в Ормузском проливе не означает его немедленное открытие", — приводит слова источника гостелерадиокомпания.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Вмешательство США сильно повлияло на переговоры Ирана и Омана, пишет Fars
4 августа, 21:57
По словам источника, если нарушения со стороны США продолжатся, то акватория останется закрытой даже при наличии договоренностей с Оманом о его открытии.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе. Как отмечает New York Times, это соглашение предусматривает, что Иран и Оман должны договориться об открытии Ормузского пролива в течение 60 дней. За это время США и Иран должны возобновить переговоры о будущем иранских запасов урана.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Из-за Ормуза мировые цены на сырье начнут расти уже сейчас, считает эксперт
Вчера, 15:53
 
В миреИранОманОрмузский проливДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала