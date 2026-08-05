Соглашение Ирана и Омана не означает быстрого открытия Ормуза, пишет IRIB

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Возможное соглашение между Ираном и Оманом по поводу судоходства в Ормузском проливе не означает его немедленное открытие.
- Если нарушения со стороны США продолжатся, то акватория останется закрытой даже при наличии договоренностей с Оманом о его открытии.
- Иран и Оман должны договориться об открытии Ормузского пролива в течение 60 дней, а США и Иран — возобновить переговоры о будущем иранских запасов урана.
ТЕГЕРАН, 5 авг — РИА Новости. Достижение возможного соглашения между Тегераном и Маскатом не подразумевает немедленного открытия Ормузского пролива, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на осведомленный источник.
По словам источника, если нарушения со стороны США продолжатся, то акватория останется закрытой даже при наличии договоренностей с Оманом о его открытии.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе. Как отмечает New York Times, это соглашение предусматривает, что Иран и Оман должны договориться об открытии Ормузского пролива в течение 60 дней. За это время США и Иран должны возобновить переговоры о будущем иранских запасов урана.