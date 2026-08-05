Соглашение Ирана и Омана не означает быстрого открытия Ормуза, пишет IRIB

ТЕГЕРАН, 5 авг — РИА Новости. Достижение возможного соглашения между Тегераном и Маскатом не подразумевает немедленного открытия Ормузского пролива, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на осведомленный источник.

По словам источника, если нарушения со стороны США продолжатся, то акватория останется закрытой даже при наличии договоренностей с Оманом о его открытии.