В Петропавловске-Камчатском ребенок выпал из окна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Петропавловске-Камчатском.
- Проводится доследственная проверка по факту падения ребенка, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
- Пострадавший мальчик находится в тяжелом состоянии, он в реанимации.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 авг – РИА Новости. Двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Петропавловске-Камчатском, его госпитализировали с травмами, сообщает СУ СК России по Камчатскому краю.
"Проводится доследственная проверка по факту падения из окна малолетнего ребенка", — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
По данным СК, инцидент произошел во вторник, когда мальчик, оставшись без присмотра взрослых, забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Его доставили в больницу с травмами.
В свою очередь в УМВД региона сообщили, что произведен осмотр места происшествия, установлены родители и очевидцы, отобраны объяснения, просмотрены камеры видеонаблюдения.
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
В министерстве здравоохранения Камчатского края рассказали РИА Новости, что пострадавший мальчик находится в тяжелом состоянии.
"Состояние тяжелое, ребенок в реанимации", - сказали в ведомстве.