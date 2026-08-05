В Петропавловске-Камчатском ребенок выпал из окна

Краткий пересказ от РИА ИИ Двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Петропавловске-Камчатском.

Проводится доследственная проверка по факту падения ребенка, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Пострадавший мальчик находится в тяжелом состоянии, он в реанимации.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 авг – РИА Новости. Двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Петропавловске-Камчатском, его госпитализировали с травмами, сообщает СУ СК России по Камчатскому краю.

"Проводится доследственная проверка по факту падения из окна малолетнего ребенка", — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе " Макс ".

По данным СК , инцидент произошел во вторник, когда мальчик, оставшись без присмотра взрослых, забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Его доставили в больницу с травмами.

В свою очередь в УМВД региона сообщили, что произведен осмотр места происшествия, установлены родители и очевидцы, отобраны объяснения, просмотрены камеры видеонаблюдения.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В министерстве здравоохранения Камчатского края рассказали РИА Новости, что пострадавший мальчик находится в тяжелом состоянии.