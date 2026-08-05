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В Петропавловске-Камчатском ребенок выпал из окна - РИА Новости, 05.08.2026
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09:12 05.08.2026
В Петропавловске-Камчатском ребенок выпал из окна

В Петропавловске-Камчатском двухлетний ребенок выпал из окна

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи
Сотрудник скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Петропавловске-Камчатском.
  • Проводится доследственная проверка по факту падения ребенка, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
  • Пострадавший мальчик находится в тяжелом состоянии, он в реанимации.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 авг – РИА Новости. Двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Петропавловске-Камчатском, его госпитализировали с травмами, сообщает СУ СК России по Камчатскому краю.
"Проводится доследственная проверка по факту падения из окна малолетнего ребенка", — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
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По данным СК, инцидент произошел во вторник, когда мальчик, оставшись без присмотра взрослых, забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Его доставили в больницу с травмами.
В свою очередь в УМВД региона сообщили, что произведен осмотр места происшествия, установлены родители и очевидцы, отобраны объяснения, просмотрены камеры видеонаблюдения.
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
В министерстве здравоохранения Камчатского края рассказали РИА Новости, что пострадавший мальчик находится в тяжелом состоянии.
"Состояние тяжелое, ребенок в реанимации", - сказали в ведомстве.
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