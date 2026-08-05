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Саудовская Аравия остается страной проведения следующего "Интервидения" - РИА Новости, 05.08.2026
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Культура
 
21:13 05.08.2026
Саудовская Аравия остается страной проведения следующего "Интервидения"

РИА Новости: Саудовская Аравия остается организатором следующего "Интервидения"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Саудовская Аравия остается организатором и страной проведения следующего музыкального конкурса "Интервидение".
  • Подготовка к конкурсу продолжается совместно с саудовской стороной.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Саудовская Аравия остается организатором следующего музыкального конкурса "Интервидение" и страной его проведения, подготовка конкурса продолжается, сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса.
«
"Как было объявлено в финале "Интервидения" в Москве, следующей страной проведения и организатором становится Королевство Саудовская Аравия", - сказали в пресс-службе.
Там подчеркнули, что работа по подготовке следующего конкурса продолжается вместе с саудовской стороной.
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