Саудовская Аравия остается страной проведения следующего "Интервидения"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Саудовская Аравия остается организатором и страной проведения следующего музыкального конкурса "Интервидение".
- Подготовка к конкурсу продолжается совместно с саудовской стороной.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Саудовская Аравия остается организатором следующего музыкального конкурса "Интервидение" и страной его проведения, подготовка конкурса продолжается, сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса.
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"Как было объявлено в финале "Интервидения" в Москве, следующей страной проведения и организатором становится Королевство Саудовская Аравия", - сказали в пресс-службе.
Там подчеркнули, что работа по подготовке следующего конкурса продолжается вместе с саудовской стороной.