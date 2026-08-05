СМИ: Цукерберг извинился перед индийскими властями за дипфейки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Марк Цукерберг извинился перед индийскими властями за распространение на платформах Meta* материалов с сексуальным насилием над детьми и дипфейков.
- Извинения были даны на встрече руководителей Meta* с министерством электроники и информационных технологий Индии.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Генеральный директор Meta* Марк Цукерберг извинился перед индийскими властями в связи с распространением на платформах компании материалов с сексуальным насилием над детьми и дипфейков, сообщает Hindustan Times со ссылкой на источники.
Ранее индийский парламентский комитет по коммуникациям и информационным технологиям потребовал от Цукерберга личных извинений за временную блокировку поста премьера Индии Нарендры Моди в соцсети Facebook*.
"Глава Meta* Марк Цукерберг извинился перед Индией за распространение на платформах компании материалов о сексуальном насилии над детьми и дипфейк-контента", - пишет издание.
По данным его источников, это произошло на встрече руководителей Meta* с министерством электроники и информационных технологий Индии в среду.
Полиция индийского Хайдарабада 31 июля возбудила уголовное дело против главы Meta* India Аруна Шриниваса в связи с распространением в Facebook* и Instagram* созданных с помощью ИИ поддельных видео с премьером Моди. Как сообщало издание India Today, поддельные видео с Моди начали распространяться в период студенческих протестов. Уголовное преследование последовало за вызовом представителей компании в полицию для объяснений относительно механизмов выявления и удаления контента, созданного ИИ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская