СМИ: Цукерберг извинился перед индийскими властями за дипфейки

"Глава Meta* Марк Цукерберг извинился перед Индией за распространение на платформах компании материалов о сексуальном насилии над детьми и дипфейк-контента", - пишет издание.

По данным его источников, это произошло на встрече руководителей Meta* с министерством электроники и информационных технологий Индии в среду.

Полиция индийского Хайдарабада 31 июля возбудила уголовное дело против главы Meta* India Аруна Шриниваса в связи с распространением в Facebook* и Instagram* созданных с помощью ИИ поддельных видео с премьером Моди. Как сообщало издание India Today, поддельные видео с Моди начали распространяться в период студенческих протестов. Уголовное преследование последовало за вызовом представителей компании в полицию для объяснений относительно механизмов выявления и удаления контента, созданного ИИ.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская