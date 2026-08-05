В Индии сделали заявление о российских истребителях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дели не будет закупать новые российские истребители Су-57.
- Индия намерена сосредоточиться на обновлении парка самолетов Су-30МКИ, которые производятся в стране по российской лицензии.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Индия не будет закупать российские истребители Су-57 и намерена сосредоточиться на обновлении парка самолетов Су-30МКИ, заявил заместитель министра обороны страны Раджеш Кумар Сингх.
"Мы не рассматриваем новые "Сухие". Дели активно занимается модернизацией уже имеющихся, которые мы производим по <...> лицензии", — передает его слова Defence Security Asia.
Сингх назвал Су-30МКИ "проверенной основой".
Этот истребитель производится в Индии компанией Hindustan Aeronautics Limited. На вооружении местных ВВС находятся около 270 экземпляров, включая поставленные Москвой.