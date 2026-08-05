Рейтинг@Mail.ru
В Индии сделали заявление о российских истребителях - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 05.08.2026 (обновлено: 14:44 05.08.2026)
В Индии сделали заявление о российских истребителях

Сингх: Индия отказалась от закупки российских истребителей Су-57

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкИстребитель Су-57 совершает первый полет с двигателем пятого поколения в Жуковском
Истребитель Су-57 совершает первый полет с двигателем пятого поколения в Жуковском - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Истребитель Су-57 совершает первый полет с двигателем пятого поколения в Жуковском. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дели не будет закупать новые российские истребители Су-57.
  • Индия намерена сосредоточиться на обновлении парка самолетов Су-30МКИ, которые производятся в стране по российской лицензии.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Индия не будет закупать российские истребители Су-57 и намерена сосредоточиться на обновлении парка самолетов Су-30МКИ, заявил заместитель министра обороны страны Раджеш Кумар Сингх.
"Мы не рассматриваем новые "Сухие". Дели активно занимается модернизацией уже имеющихся, которые мы производим по <...> лицензии", — передает его слова Defence Security Asia.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Песков рассказал о новых горизонтах в отношениях России и Индии
24 июня, 11:53
Сингх назвал Су-30МКИ "проверенной основой".
Этот истребитель производится в Индии компанией Hindustan Aeronautics Limited. На вооружении местных ВВС находятся около 270 экземпляров, включая поставленные Москвой.
Порядка 40 самолетов Су-30МКИ ВВС Индии уже вооружены ракетами Brahmos - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Порядка 40 самолетов Су-30МКИ ВВС Индии уже вооружены ракетами Brahmos
21 июня, 03:42
 
В миреИндияДелиРоссияHindustan Aeronautics LimitedСу-57Су-30МКИ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала