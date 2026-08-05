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Исследование показало, что истории от ИИ интереснее написанных человеком - РИА Новости, 05.08.2026
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23:24 05.08.2026
Исследование показало, что истории от ИИ интереснее написанных человеком

Judgment and Decision Making: истории от ИИ интереснее, чем написанные человеком

© Shutterstock/FOTODOM / GorodenkoffЛекция по ИИ
Лекция по ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Gorodenkoff
Лекция по ИИ . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Истории, написанные искусственным интеллектом, получили более высокую оценку, чем те, что написал человек.
  • Читатели не смогли отличить истории, написанные человеком, от историй, сгенерированных ИИ.
  • Участники исследования предпочитали рассказы, написанные ИИ, но заведомо считали такие истории хуже по качеству.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Истории, написанные искусственным интеллектом (ИИ), получили более высокую оценку, чем те, что написал человек, при том, что читатели фактически не смогли отличить одни от других, следует из исследования, опубликованного в научном журнале Judgment and Decision Making от издательства Кембриджского университета.
Всего ученые провели три исследования. В первом приняли участие около 1,6 тысячи человек. Каждому из них дали прочитать короткую вымышленную историю, сочиненную человеком, либо аналогичный рассказ, сгенерированный чат-ботом ChatGPT. Одной половине участников сказали правду об авторе их рассказа, а другой - солгали. Затем исследователи спросили читателей о качестве истории и о том, насколько она, по их мнению, захватывающая.
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"Участники, которые прочитали историю, сгенерированную ИИ... оценили свою историю как более захватывающую, чем участники, которые прочитали историю, написанную человеком", - говорится в публикации.
Примечательно, что участники, которым сказали, что их рассказ написал человек, оценивали его выше, чем те, кому сказали, что их история была сгенерирована ИИ.
Кроме того, во втором и третьем исследованиях каждому участнику дали прочитать по две истории, одну от ИИ и одну от человека, а затем попросили определить автора каждой из них. Общее число участников составило 905 человек. Ученые пришли к выводу, что случаи, когда читатели угадывали верно, были равносильны чистой случайности. В первом исследовании число угадавших составило 39%, во втором - 51%.
"Нет никаких доказательств общего характера, что участники сумели отличить истории, написанные человеком, от историй, сгенерированных ИИ", - заключают авторы исследования.
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Кроме того, ученые также сделали парадоксальный вывод о том, что участники исследования предпочитали рассказы, написанные ИИ, при этом заведомо считая такие истории хуже по качеству. Как пишут ученые, тексты от ИИ воспринимаются людьми как по меньшей мере сопоставимые с текстом от человека, если не лучше.
По мнению ученых, читатели оценивали рассказы от ИИ выше, вероятно, потому, что они легче читаются, а также из-за их усредненности и имеющихся у людей предубеждений в отношении ИИ.
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