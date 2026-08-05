В России выросло число онлайн-школ, обучающих работе с ИИ

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"В первом полугодии 2026 года оборот онлайн-школ, направленных на обучение по работе с нейросетями и ИИ, составил 640 миллионов рублей против 572 миллионов рублей в аналогичном периоде 2025 года. Количество покупок в этом году также растет: с января по июль студенты приобрели 45 564 курса по работе с искусственным интеллектом против 27 744 продуктов годом ранее. За первое полугодие 2026 года число таких школ выросло в три раза", - говорится в сообщении.