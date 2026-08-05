В России выросло число онлайн-школ, обучающих работе с ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За первое полугодие 2026 года число онлайн-школ, обучающих работе с искусственным интеллектом, выросло в три раза.
- Оборот таких онлайн-школ достиг 640 миллионов рублей.
- Средний чек за обучение в школах по ИИ уменьшился с 20,6 тысячи рублей в первом полугодии 2025 года до 14 тысяч рублей в аналогичном периоде 2026 года.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Число онлайн-школ, обучающих работе с искусственным интеллектом, выросло в три раза за первое полугодие 2026 года, а их оборот достиг 640 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании GetCourse.
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"В первом полугодии 2026 года оборот онлайн-школ, направленных на обучение по работе с нейросетями и ИИ, составил 640 миллионов рублей против 572 миллионов рублей в аналогичном периоде 2025 года. Количество покупок в этом году также растет: с января по июль студенты приобрели 45 564 курса по работе с искусственным интеллектом против 27 744 продуктов годом ранее. За первое полугодие 2026 года число таких школ выросло в три раза", - говорится в сообщении.
Уточняется, что размер среднего чека за обучение в школах по ИИ уменьшился с 20,6 тысячи рублей в первом полугодии 2025 года до 14 тысяч рублей в аналогичный период этого года.
"В этом году мы заметили несколько принципиально новых направлений: программы по использованию ИИ для повседневных задач или саморазвития, а также по обучению полноценных специалистов по нейросетям", - сказала директор по внешним коммуникациям GetCourse Дарья Наумова, слова которой приводятся в сообщении.
Она отметила, что спрос сместился к более конкретным и практическим форматам для людей, которые ищут точечные навыки.