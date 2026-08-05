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Эксперт рассказала, на что люди тратят время, освобожденное нейросетями - РИА Новости, 05.08.2026
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19:27 05.08.2026
Эксперт рассказала, на что люди тратят время, освобожденное нейросетями

Эксперт Аблец: освобожденное нейросетями время люди тратят на социальные сети

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинство людей не используют время, освобожденное нейросетями, для развития, а тратят его на социальные сети, рассказала Юлия Аблец.
  • Чтобы не подменить свое мышление технологией, необходимо изучать устройство нейромоделей, оставлять за собой право на финальные решения и регулярно тренировать мозг, отметила Аблец.
  • В будущем человечеству неизбежно придется сосуществовать с искусственным интеллектом в рамках единой экосистемы, считает эксперт.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Большинство людей не используют время, освобожденное нейросетями, для развития, а тратят его на социальные сети, рассказала заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы", основатель "Мастерской новых медиа" Юлия Аблец.
"Практически все поисковые системы и браузеры сегодня предлагают готовую аналитику и выводы с помощью ИИ-агентов. Но дальше происходит самое интересное: у людей высвобождается время. Исследования компаний, активно внедривших нейросети и освободивших сотрудников от рутины, показывают, что большинство людей не используют этот ресурс для своего развития, стратегического планирования или решения сложных задач", - сказала Аблец "Газете.ру".
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По словам эксперта, если человек сможет принять волевое решение и направить освободившееся время на саморазвитие и освоение новых сфер, он станет лучшей версией себя. Однако если продолжать тратить его на листание ленты соцсетей, итог будет неприятным, добавила Аблец.
Она также отметила, что нейромодели очень разные и дают отличающиеся ответы в зависимости от данных и настроек, поэтому важно изучать их устройство.
"Чтобы не подменить свое мышление технологией, необходимо придерживаться трех правил: глубже погружаться в работу алгоритмов и не отдаваться слепой вере в волшебство, оставлять за собой право на финальные решения и выводы, а также регулярно тренировать мозг", - отметила Аблец.
Эксперт считает, что в будущем человечеству неизбежно придется сосуществовать с искусственным интеллектом в рамках единой экосистемы - ИИ-агенты станут равноправными участниками экономической деятельности, и работать без них уже не получится.
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