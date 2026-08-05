Молодые ученые представили в Усть-Лабинске 32 проекта в области ИИ

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Молодые исследователи из 10 регионов России представили 32 проекта в области компьютерных наук в ходе пятой летней школы по искусственному интеллекту для молодых ученых "Лето с AIRI", завершившейся в первом университетском лицее имени Н.И. Лобачевского — филиале МГУ в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Института искусственного интеллекта AIRI.

В рамках программы летней школы 84 исследователя из Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Воронежа, Краснодара, Севастополя, Новосибирска, Казани, Екатеринбурга и Саратова работали с учеными и менторами из AIRI, МГУ имени М.В.Ломоносова, НИУ ВШЭ, Сколтеха, Центрального университета, МТУСИ, ИТМО, МФТИ и других научно-исследовательских организаций, вузов и компаний.

По словам генерального директора Института AIRI и декана факультета искусственного интеллекта МГУ Ивана Оселедца, тематика проектов демонстрирует интерес к практическому применению фундаментальной науки.

"Исследования были посвящены ключевым направлениям в развитии компьютерных наук, включая применение ИИ в медицине, робототехнике, науках о жизни, изучении погоды, транспорте, материаловедении. Команды работали над дизайном материалов для электрохимии, поиском патологий на медицинских снимках, большими языковыми моделями для генерации в архитектуре и строительстве, были представлены направления агентных систем, а также безопасного и эффективного ИИ", - приводятся в сообщении его слова.

На рассмотрение научной комиссии было представлено 32 проекта в области ИИ. Лучшую оценку получил проект, посвященный управлению поведением гибридных языковых моделей. Команда изучала способы изменения их поведения, включающие смену языка ответа, стиля общения или готовность отвечать без переобучения модели.

Участники школы также получили возможность познакомиться с потенциальными научными руководителями и посетили карьерные консультации экспертов технологических компаний.