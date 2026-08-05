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"Позор вам!" Хегсет сделал резкое заявление об американских ракетах - РИА Новости, 05.08.2026
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10:19 05.08.2026 (обновлено: 20:54 05.08.2026)
"Позор вам!" Хегсет сделал резкое заявление об американских ракетах

Хегсет опроверг данные СМИ об исчерпании запасов ракет-перехватчиков США

© REUTERS / Eric LeeПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© REUTERS / Eric Lee
Пит Хегсет. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг сообщения СМИ об истощении запасов ракет-перехватчиков США.
  • Хегсет раскритиковал CNN и выразил недовольство распространением фейковой информации.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет в резкой форме ответил на сообщения СМИ об истощении запасов ракет-перехватчиков США.
"Этот заголовок — неправда, CNN. Позор вам", — написал он в соцсети X.
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Хегсет добавил, что американская общественность "недостаточно ненавидит фейковые СМИ".
Представитель Пентагона Шон Парнелл на фоне сообщений СМИ о критически низком уровне запасов противоракет у Соединенных Штатов заявил в среду, что американские Вооруженные силы обладают "глубоким арсеналом" возможностей для защиты интересов страны в любое время и в любом месте по выбору президента Дональда Трампа.
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Накануне телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что США израсходовали почти 80 процентов запасов ключевой системы противоракетной обороны THAAD за время конфликта с Ираном, а высшее командование предупреждает об "опасно низком" количестве боеприпасов у Пентагона.
Центр стратегических и международных исчислений (CSIS) ранее подсчитал, что в ходе противостояния с Ираном в период с 27 февраля по 27 июля Соединенные Штаты израсходовали от 1,5 до 1,6 тысячи ракет Patriot и около 200 перехватчиков THAAD. Из-за такого расхода запасы Patriot сократились с 2,3 тысячи до примерно 760-830 единиц, а арсенал THAAD уменьшился с 452 до 234-278 ракет, что привело к ощутимому дефициту средств ПВО.
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