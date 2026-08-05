"Позор вам!" Хегсет сделал резкое заявление об американских ракетах

Накануне телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что США израсходовали почти 80 процентов запасов ключевой системы противоракетной обороны THAAD за время конфликта с Ираном, а высшее командование предупреждает об "опасно низком" количестве боеприпасов у Пентагона.

Центр стратегических и международных исчислений (CSIS) ранее подсчитал, что в ходе противостояния с Ираном в период с 27 февраля по 27 июля Соединенные Штаты израсходовали от 1,5 до 1,6 тысячи ракет Patriot и около 200 перехватчиков THAAD. Из-за такого расхода запасы Patriot сократились с 2,3 тысячи до примерно 760-830 единиц, а арсенал THAAD уменьшился с 452 до 234-278 ракет, что привело к ощутимому дефициту средств ПВО.