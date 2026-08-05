"Позор вам!" Хегсет сделал резкое заявление об американских ракетах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг сообщения СМИ об истощении запасов ракет-перехватчиков США.
- Хегсет раскритиковал CNN и выразил недовольство распространением фейковой информации.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет в резкой форме ответил на сообщения СМИ об истощении запасов ракет-перехватчиков США.
"Этот заголовок — неправда, CNN. Позор вам", — написал он в соцсети X.
Хегсет добавил, что американская общественность "недостаточно ненавидит фейковые СМИ".
Представитель Пентагона Шон Парнелл на фоне сообщений СМИ о критически низком уровне запасов противоракет у Соединенных Штатов заявил в среду, что американские Вооруженные силы обладают "глубоким арсеналом" возможностей для защиты интересов страны в любое время и в любом месте по выбору президента Дональда Трампа.
Накануне телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что США израсходовали почти 80 процентов запасов ключевой системы противоракетной обороны THAAD за время конфликта с Ираном, а высшее командование предупреждает об "опасно низком" количестве боеприпасов у Пентагона.
Центр стратегических и международных исчислений (CSIS) ранее подсчитал, что в ходе противостояния с Ираном в период с 27 февраля по 27 июля Соединенные Штаты израсходовали от 1,5 до 1,6 тысячи ракет Patriot и около 200 перехватчиков THAAD. Из-за такого расхода запасы Patriot сократились с 2,3 тысячи до примерно 760-830 единиц, а арсенал THAAD уменьшился с 452 до 234-278 ракет, что привело к ощутимому дефициту средств ПВО.