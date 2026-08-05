"Тотальный диктант" представил рейтинг самых грамотных профессий

Краткий пересказ от РИА ИИ Работники ИТ-сферы и предприниматели вошли в число лидеров по количеству высоких оценок за «Тотальный диктант», уступив только филологам и лингвистам.

По словам директора фонда «Тотальный диктант» Вячеслава Белякова, успехи на диктанте сильно зависят от уровня образования, и знание русского языка для программиста стало едва ли не важнее, чем знание языков программирования.

Исследование проводилось среди 50 тысяч участников «Тотального диктанта» 2026 года из разных точек мира.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Работники ИТ-сферы и предприниматели вошли в число лидеров по количеству высоких оценок за "Тотальный диктант", уступив только филологам и лингвистам, сообщили РИА Новости в пресс-службе акции.

"Чаще всего оценки 4 и 5 за диктант получают филологи и лингвисты (77% высоких оценок в профессиональной группе), работники ИТ-сферы (69,5%), предприниматели (67,6%), работники сферы искусства и креативных индустрий (65,6%)", - говорится в сообщении.

Как отметил директор фонда "Тотальный диктант" Вячеслав Беляков, успехи на диктанте сильно зависят от уровня образования.

"В компьютерной сфере очень резко выросло значение естественного языка, его использует искусственный интеллект, а значит, им должны уметь хорошо пользоваться любые технические специалисты. Сегодня знание русского для программиста едва ли не важнее, чем знание языков программирования. Поэтому неудивительно, что ИТ-специалисты участвуют в "Тотальном диктанте" и получают хорошие оценки", - сказал Беляков, слова которого приводятся в сообщении.

Исследование, результаты которого были представлены в рамках ежегодной стратегической сессии фонда, проводилось среди 50 тысяч участников "Тотального диктанта" 2026 года из разных точек мира.