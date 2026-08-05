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"Тотальный диктант" представил рейтинг самых грамотных профессий - РИА Новости, 05.08.2026
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07:34 05.08.2026
"Тотальный диктант" представил рейтинг самых грамотных профессий

Работники ИТ-сферы и предприниматели стали лидерами «Тотального диктанта»

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВсероссийская акция "Тотальный диктант"
Всероссийская акция Тотальный диктант - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Всероссийская акция "Тотальный диктант". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работники ИТ-сферы и предприниматели вошли в число лидеров по количеству высоких оценок за «Тотальный диктант», уступив только филологам и лингвистам.
  • По словам директора фонда «Тотальный диктант» Вячеслава Белякова, успехи на диктанте сильно зависят от уровня образования, и знание русского языка для программиста стало едва ли не важнее, чем знание языков программирования.
  • Исследование проводилось среди 50 тысяч участников «Тотального диктанта» 2026 года из разных точек мира.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Работники ИТ-сферы и предприниматели вошли в число лидеров по количеству высоких оценок за "Тотальный диктант", уступив только филологам и лингвистам, сообщили РИА Новости в пресс-службе акции.
"Чаще всего оценки 4 и 5 за диктант получают филологи и лингвисты (77% высоких оценок в профессиональной группе), работники ИТ-сферы (69,5%), предприниматели (67,6%), работники сферы искусства и креативных индустрий (65,6%)", - говорится в сообщении.
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Как отметил директор фонда "Тотальный диктант" Вячеслав Беляков, успехи на диктанте сильно зависят от уровня образования.
"В компьютерной сфере очень резко выросло значение естественного языка, его использует искусственный интеллект, а значит, им должны уметь хорошо пользоваться любые технические специалисты. Сегодня знание русского для программиста едва ли не важнее, чем знание языков программирования. Поэтому неудивительно, что ИТ-специалисты участвуют в "Тотальном диктанте" и получают хорошие оценки", - сказал Беляков, слова которого приводятся в сообщении.
Исследование, результаты которого были представлены в рамках ежегодной стратегической сессии фонда, проводилось среди 50 тысяч участников "Тотального диктанта" 2026 года из разных точек мира.
"Тотальный диктант" - ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной. В 2027 году она пройдет по всему миру 10 апреля.
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