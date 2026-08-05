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В Госдуме предложили установить единые требования для страховых организаций - РИА Новости, 05.08.2026
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16:18 05.08.2026
В Госдуме предложили установить единые требования для страховых организаций

В Госдуме предложили раскрывать критерии ограничения доступа к страховым услугам

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили установить единые требования к раскрытию причин отказа в заключении или продлении договора добровольного страхования.
  • Страховщики могут размещать на официальном сайте или в правилах страхования основные категории факторов, учитываемых при оценке риска.
  • Гражданину будет направляться уведомление с указанием основной причины отказа или изменения условий страхования, а также будет предоставлена возможность уточнить данные и представить подтверждающие документы.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили установить для страховых организаций единые требования к раскрытию причин отказа в заключении или продлении договора добровольного страхования.
Обращение с соответствующим предложением было направлено главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Представляется целесообразным рассмотреть возможность установления для страховых организаций единых требований к раскрытию причин отказа в заключении или продлении договора добровольного страхования, а также существенного ухудшения предлагаемых условий страхования", - сказано в обращении.
Депутаты уточнили, что страховые организации могут размещать в правилах страхования или на официальном сайте основные категории факторов, учитываемых при оценке риска.
По их словам, при принятии решения в отношении конкретного заявителя ему следует направлять краткое уведомление с указанием основной причины отказа или изменения условий, категории использованных сведений и порядка пересмотра решения.
Они также отметили, что, если решение связано со страховой историей, состоянием здоровья, характеристиками имущества или другими персональными сведениями, человеку должна предоставляться возможность уточнить соответствующие данные и представить подтверждающие документы.
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Инициативой предусматривается, что раскрытие не должно включать внутренние формулы расчета, программный код и сведения, позволяющие обходить механизмы противодействия страховому мошенничеству.
Также отмечается, что страховщик сохранит право самостоятельно оценивать риск и определять условия добровольного страхования, а гражданин сможет проверить использованные сведения и обратиться за пересмотром решения.
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