В Горловке при атаке дрона пострадали два мирных жителя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два мирных жителя Горловки в ДНР получили ранения.
- Ранения получены в результате атаки дрона.
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Два мирных жителя Горловки в ДНР получили ранения в результате атаки украинских военных, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вследствие атаки дрона украинских террористов в Горловке ранены два мирных жителя", – написал он в своем Telegram-канале.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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