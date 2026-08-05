В Горловке при атаке беспилотника поврежден автобус

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Горловке пассажирский автобус получил повреждения в результате атаки украинского беспилотника.
- В городе частично обесточен Центрально-Городской район из-за аварийной ситуации.
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Пассажирский автобус получил повреждения в результате атаки украинского беспилотника в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Горловке поврежден пассажирский автобус", – написал он в своем Telegram-канале.
Приходько добавил, что в городе частично обесточен Центрально-Городской район из-за аварийной ситуации. Специалисты принимают меры по устранению аварии.
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