ГИТИС перенес дату выборов ректора

Заславский занимал должность ректора на протяжении десяти лет. Он был назначен на нее 16 мая 2016 года, а 15 ноября того же года был официально избран ректором института. В октябре 2021 года Заславского переизбрали ректором на новый пятилетний срок. Как сообщал ряд СМИ, в отношении Заславского якобы проводится проверка по факту превышения должностных полномочий и необоснованного начисления заработной платы. Проректор по учебной и воспитательной работе института Дарья Другаченко, в свою очередь, заявила РИА Новости, что коллективу и руководству ГИТИСа ничего неизвестно о возможной проверке.