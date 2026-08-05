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ГИТИС перенес дату выборов ректора - РИА Новости, 05.08.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:02 05.08.2026 (обновлено: 16:23 05.08.2026)
ГИТИС перенес дату выборов ректора

РИА Новости: дату выборов ректора ГИТИСа перенесли, они пройдут после 1 ноября

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗдание учебного театра ГИТИСа
Здание учебного театра ГИТИСа - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Здание учебного театра ГИТИСа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший ректор института Григорий Заславский покинул свой пост по собственному желанию.
  • Выборы нового ректора ГИТИСа перенесены и пройдут после 1 ноября.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Дата выборов ректора российского театрального института - ГИТИС перенесена, главу института выберут после 1 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Ранее в пресс-службе института РИА Новости сообщили, что выборы на пост ректора ГИТИСа пройдут 15 сентября.
Григорий Заславский - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Григорий Заславский покинул пост ректора ГИТИСа
4 августа, 17:57
«

"Выборы ректора перенесены и пройдут после 1 ноября", - сказала собеседница агентства, говоря о дате выборов ректора ГИТИСа.

Во вторник в вузе сообщили, что ректор института Григорий Заславский покинул свой пост по собственному желанию.
Заславский занимал должность ректора на протяжении десяти лет. Он был назначен на нее 16 мая 2016 года, а 15 ноября того же года был официально избран ректором института. В октябре 2021 года Заславского переизбрали ректором на новый пятилетний срок. Как сообщал ряд СМИ, в отношении Заславского якобы проводится проверка по факту превышения должностных полномочий и необоснованного начисления заработной платы. Проректор по учебной и воспитательной работе института Дарья Другаченко, в свою очередь, заявила РИА Новости, что коллективу и руководству ГИТИСа ничего неизвестно о возможной проверке.
В ГИТИСе сообщили, что исполняющей обязанности ректора ГИТИСа назначена главный бухгалтер института Ольга Ермакова.
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26 января, 15:51
 
КультураГригорий ЗаславскийГИТИСРоссия
 
 
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