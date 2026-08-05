Германия не может быть посредником по Украине, заявил МИД

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Современная Германия, ведущая политику милитаризации, не может претендовать ни на какую роль посредника в переговорах по Украине, сообщил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в июле призвал к переговорам по украинскому конфликту. Одновременно он заявил о стремлении европейских стран продолжать "усиливать давление на Москву". Мерц также сообщил, что Европа и Киев намерены исключить Москву из оформления "гарантий безопасности" для Украины в случае начала переговоров.