Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель главы МИД Любинский заявил, что современная Германия ведет политику милитаризации.
- По словам Любинского, Германия не может претендовать на роль посредника в переговорах по Украине, так как пытается диктовать свои условия.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Современная Германия, ведущая политику милитаризации, не может претендовать ни на какую роль посредника в переговорах по Украине, сообщил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в июле призвал к переговорам по украинскому конфликту. Одновременно он заявил о стремлении европейских стран продолжать "усиливать давление на Москву". Мерц также сообщил, что Европа и Киев намерены исключить Москву из оформления "гарантий безопасности" для Украины в случае начала переговоров.