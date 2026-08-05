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Германия не может быть посредником по Украине, заявил МИД - РИА Новости, 05.08.2026
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19:47 05.08.2026 (обновлено: 20:33 05.08.2026)
Германия не может быть посредником по Украине, заявил МИД

Любинский: Германия не может претендовать на роль посредника по Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель главы МИД Любинский заявил, что современная Германия ведет политику милитаризации.
  • По словам Любинского, Германия не может претендовать на роль посредника в переговорах по Украине, так как пытается диктовать свои условия.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Современная Германия, ведущая политику милитаризации, не может претендовать ни на какую роль посредника в переговорах по Украине, сообщил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.
"Милитаристская Германия не может и близко претендовать на какую-либо посредническую роль (по Украине - ред.), одновременно пытаясь диктовать свои условия", - сказал он, комментируя эту тему.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в июле призвал к переговорам по украинскому конфликту. Одновременно он заявил о стремлении европейских стран продолжать "усиливать давление на Москву". Мерц также сообщил, что Европа и Киев намерены исключить Москву из оформления "гарантий безопасности" для Украины в случае начала переговоров.
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