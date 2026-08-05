Уфимский университет отправил бойцам СВО дизельные генераторы

Уфимский университет науки и технологий отправил в СВО дизельные генераторы

Уфимский университет науки и технологий отправил в СВО дизельные генераторы

© Фото : Пресс-служба Уфимского университета науки и технологий Уфимский университет науки и технологий отправил в СВО дизельные генераторы

УФА, 5 авг - РИА Новости. Преподаватели и студенты Уфимского университета науки и технологий отправили дизельные генераторы для нужд 90-й танковой дивизии в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе вуза.

"УУНиТ вновь отправил партию помощи на СВО. Мы сформировали ее из самых нужных позиций: дизельных генераторов, различного оборудования и большого количества расходников – всего, что пользуется постоянным спросом", - приводит пресс-служба слова проректора университета по молодежной политике и социальной работе Валентина Солодовника.

© Фото : Пресс-служба Уфимского университета науки и технологий Уфимский университет науки и технологий отправил в СВО дизельные генераторы © Фото : Пресс-служба Уфимского университета науки и технологий Уфимский университет науки и технологий отправил в СВО дизельные генераторы

Он отметил, что гуманитарный груз проследовал в 90-ю танковую дивизию.

В пресс-службе рассказали, что Уфимский университет науки и технологий активно поддерживает специальную военную операцию. Сбор гуманитарной помощи в вузе проходит постоянно. К социальным акциям по оказанию поддержки военным и их семьям присоединяются и филиалы университета.

"Так, студенты и преподаватели Нефтекамского филиала помимо сбора гуманитарной помощи регулярно проводят патриотические акции по плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей и антидроновых штор. Коллектив Ишимбайского филиала в посылки с гуманитарным грузом вкладывает ободряющие и теплые письма для бойцов. Из Сибайского филиала УУНиТ в зону СВО отправляются эшелон с продуктами и вещами первой необходимости для наших солдат", - цитирует пресс-служба ректора Уфимского университета Вадима Захарова.