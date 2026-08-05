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Уфимский университет отправил бойцам СВО дизельные генераторы - РИА Новости, 05.08.2026
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15:59 05.08.2026 (обновлено: 16:06 05.08.2026)
Уфимский университет отправил бойцам СВО дизельные генераторы

Уфимский университет науки и технологий отправил бойцам СВО дизельные генераторы

© Фото : Пресс-служба Уфимского университета науки и технологийУфимский университет науки и технологий отправил в СВО дизельные генераторы
Уфимский университет науки и технологий отправил в СВО дизельные генераторы - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Пресс-служба Уфимского университета науки и технологий
Уфимский университет науки и технологий отправил в СВО дизельные генераторы
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УФА, 5 авг - РИА Новости. Преподаватели и студенты Уфимского университета науки и технологий отправили дизельные генераторы для нужд 90-й танковой дивизии в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе вуза.
"УУНиТ вновь отправил партию помощи на СВО. Мы сформировали ее из самых нужных позиций: дизельных генераторов, различного оборудования и большого количества расходников – всего, что пользуется постоянным спросом", - приводит пресс-служба слова проректора университета по молодежной политике и социальной работе Валентина Солодовника.
© Фото : Пресс-служба Уфимского университета науки и технологийУфимский университет науки и технологий отправил в СВО дизельные генераторы
Уфимский университет науки и технологий отправил в СВО дизельные генераторы - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Пресс-служба Уфимского университета науки и технологий
Уфимский университет науки и технологий отправил в СВО дизельные генераторы
Он отметил, что гуманитарный груз проследовал в 90-ю танковую дивизию.
В пресс-службе рассказали, что Уфимский университет науки и технологий активно поддерживает специальную военную операцию. Сбор гуманитарной помощи в вузе проходит постоянно. К социальным акциям по оказанию поддержки военным и их семьям присоединяются и филиалы университета.
"Так, студенты и преподаватели Нефтекамского филиала помимо сбора гуманитарной помощи регулярно проводят патриотические акции по плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей и антидроновых штор. Коллектив Ишимбайского филиала в посылки с гуманитарным грузом вкладывает ободряющие и теплые письма для бойцов. Из Сибайского филиала УУНиТ в зону СВО отправляются эшелон с продуктами и вещами первой необходимости для наших солдат", - цитирует пресс-служба ректора Уфимского университета Вадима Захарова.
По его словам, активно участвует в сборе гуманитарной помощи и Стерлитамакский филиал, отправляя медикаменты, расходные материалы, окопные свечи.
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