В ГД внесли проект об оплате половины стоимости эвакуации авто

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым внесли законопроект о возможности оплаты половины стоимости эвакуации и хранения авто при оплате в течение 20 дней.

В настоящее время за некоторые нарушения ПДД можно заплатить только половину штрафа, если сделать это в течение 20 дней с момента его наложения.

Принятие законопроекта позволит сэкономить людям миллиарды рублей и создаст стимулы для добросовестных водителей оперативно оплачивать штрафы за эвакуацию автомобилей.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается разрешить платить половину стоимости за эвакуацию и хранение авто при оплате в течение 20 дней, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Законопроектом предлагается предоставить людям возможность оплачивать только половину стоимости перемещения и хранения задержанного автомобиля при условии, что штраф, а также сама стоимость перемещения и хранения оплачены в течение 20 дней.

Отмечается, что в настоящее время привлеченные к административной ответственности за некоторые нарушения ПДД могут заплатить только половину штрафа, если сделают это в течение 20 дней с момента его наложения.

Уточняется также, что государство последовательно принимает меры по созданию стимулов для добросовестных граждан оплачивать штрафы в кратчайший срок и снижать на них фискальную нагрузку, но до сих пор таких мер в отношении стоимости эвакуации автомобилей не принималось.