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Цена на газ в Европе достигла максимума с начала 2023 года - РИА Новости, 05.08.2026
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10:49 05.08.2026
Цена на газ в Европе достигла максимума с начала 2023 года

Цена на газ в Европе достигла максимума с января 2023 года

© РИА Новости / Александр Мазуркевич Газовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
Газовая компрессорная станция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стоимость газа в Европе за июль выросла на 19%, достигнув максимального уровня с начала 2023 года.
  • Средняя цена на нефть в мире за июль уменьшилась на 4,3%, а цены на нефть марок Brent и WTI также снизились.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Стоимость газа в Европе за июль выросла на 19%, достигнув максимального уровня с начала 2023 года, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Всемирного банка.
За июль цена на газ в Европе поднялась на 19%, до 18,06 доллара за миллион британских тепловых единиц (около 28 кубометров). Этот показатель стал максимальным с января 2023 года, когда цена достигала 20,18 доллара.
При этом средняя цена на нефть в мире за июль уменьшилась на 4,3%, до 79,8 доллара за баррель; цена на нефть марки Brent - сократилась на 2,3%, до 83,4 доллара; на нефть марки WTI - упала на 3%, до 79,4 доллара. Все три значения находятся на своих минимумах с февраля.
Будапешт - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
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