Цена на газ в Европе достигла максимума с начала 2023 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Стоимость газа в Европе за июль выросла на 19%, достигнув максимального уровня с начала 2023 года.
- Средняя цена на нефть в мире за июль уменьшилась на 4,3%, а цены на нефть марок Brent и WTI также снизились.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Стоимость газа в Европе за июль выросла на 19%, достигнув максимального уровня с начала 2023 года, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Всемирного банка.
За июль цена на газ в Европе поднялась на 19%, до 18,06 доллара за миллион британских тепловых единиц (около 28 кубометров). Этот показатель стал максимальным с января 2023 года, когда цена достигала 20,18 доллара.
При этом средняя цена на нефть в мире за июль уменьшилась на 4,3%, до 79,8 доллара за баррель; цена на нефть марки Brent - сократилась на 2,3%, до 83,4 доллара; на нефть марки WTI - упала на 3%, до 79,4 доллара. Все три значения находятся на своих минимумах с февраля.