ФСБ опубликовала видео задержания россиянина, готовившего поджог военкомата

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ЦОС ФСБ опубликовал видео задержания россиянина, готовившего по указке украинского куратора поджог военкомата в Калужской области.

На кадрах оперативной видеосъемки показано, как сотрудники ФСБ задерживают молодого человека в жилом помещении, выводят на улицу и сажают в служебный автомобиль.