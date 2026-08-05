ФСБ опубликовала видео задержания россиянина, готовившего поджог военкомата

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЦОС ФСБ опубликовал видео задержания россиянина.
- Задержанный собирался поджечь военкомат в Калужской области по заданию украинской разведки.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ЦОС ФСБ опубликовал видео задержания россиянина, готовившего по указке украинского куратора поджог военкомата в Калужской области.
Ранее в среду ФСБ сообщила, что задержан россиянин, который собирался по заданию украинской разведки поджечь военкомат в Калужской области.
На кадрах оперативной видеосъемки показано, как сотрудники ФСБ задерживают молодого человека в жилом помещении, выводят на улицу и сажают в служебный автомобиль.
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4 августа, 12:41