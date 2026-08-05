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Ekonika объяснила, почему удалила пост с женой Стэтхема из соцсетей - РИА Новости, 05.08.2026
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16:54 05.08.2026
Ekonika объяснила, почему удалила пост с женой Стэтхема из соцсетей

Ekonika удалила рекламный пост с Роузи Хантингтон-Уайтли из-за ограничений

© AP Photo / Tom NicholsonРоузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Tom Nicholson
Роузи Хантингтон-Уайтли. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский бренд обуви Ekonika удалил рекламный пост с Роузи Хантингтон-Уайтли из своего аккаунта в Instagram* из-за территориальных ограничений на использование контента.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российский бренд обуви Ekonika удалил рекламный пост с британской моделью Роузи Хантингтон-Уайтли - женой актера Джейсона Стэтхема - из своего аккаунта в Instagram* из-за территориальных ограничений на использование контента, рассказал РИА Новости ритейлер.
В июле Ekonika запустила рекламную кампанию с участием модели, однако вскоре фотографии были удалены в Instagram*, при этом в других соцсетях и на сайте они остались.
Главная страница сайта Ekonika с фотографиями Роузи Хантингтон-Уайтли
Главная страница сайта Ekonika с фотографиями Роузи Хантингтон-Уайтли - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Главная страница сайта Ekonika с фотографиями Роузи Хантингтон-Уайтли
"Контент с моделью имеет территориальные ограничения на использование в Instagram*", - прокомментировали в компании удаление поста.
Там добавили, что ведут диалог с представителями Meta* по поводу технической возможности настроек, которые позволят компании вернуть пост в соцсеть.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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