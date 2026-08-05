Ekonika объяснила, почему удалила пост с женой Стэтхема из соцсетей

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский бренд обуви Ekonika удалил рекламный пост с Роузи Хантингтон-Уайтли из своего аккаунта в Instagram* из-за территориальных ограничений на использование контента.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российский бренд обуви Ekonika удалил рекламный пост с британской моделью Роузи Хантингтон-Уайтли - женой актера Джейсона Стэтхема - из своего аккаунта в Instagram* из-за территориальных ограничений на использование контента, рассказал РИА Новости ритейлер.

В июле Ekonika запустила рекламную кампанию с участием модели, однако вскоре фотографии были удалены в Instagram*, при этом в других соцсетях и на сайте они остались.

Главная страница сайта Ekonika с фотографиями Роузи Хантингтон-Уайтли Главная страница сайта Ekonika с фотографиями Роузи Хантингтон-Уайтли

"Контент с моделью имеет территориальные ограничения на использование в Instagram*", - прокомментировали в компании удаление поста.

Там добавили, что ведут диалог с представителями Meta* по поводу технической возможности настроек, которые позволят компании вернуть пост в соцсеть.