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Форум "Таргим" стал одним из самых узнаваемых на Северном Кавказе - РИА Новости, 05.08.2026
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Республика Ингушетия
 
14:48 05.08.2026
Форум "Таргим" стал одним из самых узнаваемых на Северном Кавказе

Форум "Таргим" в Ингушетии стал одним из самых узнаваемых на Северном Кавказе

© Фото : Махмуд-Али Калиматов/MAXВсероссийский молодежный образовательный форум "Таргим-2026"
Всероссийский молодежный образовательный форум Таргим-2026 - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Махмуд-Али Калиматов/MAX
Всероссийский молодежный образовательный форум "Таргим-2026"
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НАЛЬЧИК, 5 авг – РИА Новости. Молодежный форум "Таргим", который откроется в среду вечером в Ингушетии, стал одним из самых узнаваемых на Северном Кавказе, в этом году в его работе примут участие представители 40 регионов России, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.
"В республике стартует Всероссийский молодежный образовательный форум "Таргим-2026". Восемнадцать лет назад он начинался как региональная молодежная площадка, а сегодня стал одним из самых узнаваемых молодежных форумов Северного Кавказа. В этом году на участие в "Таргиме" поступило более 1000 заявок из более чем 40 регионов России. По итогам конкурсного отбора его участниками стали около 150 самых подготовленных и мотивированных молодых людей", - написал Калиматов в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что в этом году форум пройдет по двум направлениям. Смена "Единство народов России" посвящена укреплению межнационального согласия и развитию сотрудничества между регионами. А смена "Поисково-спасательный отряд" объединит молодых добровольцев, которые будут получать знания и практические навыки, необходимые для оказания помощи людям.
Участники форума также посетят башенный комплекс Нижний Пуй и древние памятники Таргимской котловины в горном Джейрахском районе и вместе со специалистами школы каменщиков-реставраторов "Наследие" примут участие в мастер-классе по реставрации башен.
"В Ингушетию приехали представители разных национальностей, культур и традиций. У каждого свой жизненный путь, свои идеи и планы, но всех объединяет стремление развиваться, приносить пользу своей стране и строить ее будущее. Уверен, что именно такие встречи помогают лучше узнавать друг друга, укрепляют дружбу между регионами и показывают, насколько сильна наша страна своим единством и многообразием", - добавил глава региона.
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Республика ИнгушетияСеверный КавказРеспублика ИнгушетияМахмуд-Али КалиматовФорумОбразование
 
 
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