Форум "Таргим" стал одним из самых узнаваемых на Северном Кавказе

НАЛЬЧИК, 5 авг – РИА Новости. Молодежный форум "Таргим", который откроется в среду вечером в Ингушетии, стал одним из самых узнаваемых на Северном Кавказе, в этом году в его работе примут участие представители 40 регионов России, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"В республике стартует Всероссийский молодежный образовательный форум "Таргим-2026". Восемнадцать лет назад он начинался как региональная молодежная площадка, а сегодня стал одним из самых узнаваемых молодежных форумов Северного Кавказа. В этом году на участие в "Таргиме" поступило более 1000 заявок из более чем 40 регионов России. По итогам конкурсного отбора его участниками стали около 150 самых подготовленных и мотивированных молодых людей", - написал Калиматов в своем канале на платформе "Макс".

Он отметил, что в этом году форум пройдет по двум направлениям. Смена "Единство народов России" посвящена укреплению межнационального согласия и развитию сотрудничества между регионами. А смена "Поисково-спасательный отряд" объединит молодых добровольцев, которые будут получать знания и практические навыки, необходимые для оказания помощи людям.

Участники форума также посетят башенный комплекс Нижний Пуй и древние памятники Таргимской котловины в горном Джейрахском районе и вместе со специалистами школы каменщиков-реставраторов "Наследие" примут участие в мастер-классе по реставрации башен.