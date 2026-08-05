В Минпромторге раскрыли, кто занимается выпуском школьной формы в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 150 предприятий в России включены в каталог производителей школьной формы.

Производственные мощности отечественных предприятий позволяют выпускать весь основной ассортимент школьной формы, соответствующий требованиям государственных стандартов.

Российская легкая промышленность способна полностью удовлетворить спрос на школьную форму в стране.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 150 предприятий в России включены в каталог производителей школьной формы, мощности отечественных компаний позволяют выпускать весь основной ассортимент таких товаров, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.

"В каталог производителей школьной формы, размещенный на официальном сайте Минпромторга России , включены 154 российских предприятия, выпускающих готовые изделия для школьников. Производственные мощности отечественных предприятий позволяют выпускать весь основной ассортимент школьной формы, соответствующий требованиям государственных стандартов и технических регламентов", - сказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что российская легкая промышленность способна полностью удовлетворить спрос на школьную форму в стране. Отечественные предприятия готовы обеспечить образовательные организации и семьи качественной, безопасной и конкурентоспособной формой.