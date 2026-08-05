В Минпромторге раскрыли, кто занимается выпуском школьной формы в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 150 предприятий в России включены в каталог производителей школьной формы.
- Производственные мощности отечественных предприятий позволяют выпускать весь основной ассортимент школьной формы, соответствующий требованиям государственных стандартов.
- Российская легкая промышленность способна полностью удовлетворить спрос на школьную форму в стране.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 150 предприятий в России включены в каталог производителей школьной формы, мощности отечественных компаний позволяют выпускать весь основной ассортимент таких товаров, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
"В каталог производителей школьной формы, размещенный на официальном сайте Минпромторга России, включены 154 российских предприятия, выпускающих готовые изделия для школьников. Производственные мощности отечественных предприятий позволяют выпускать весь основной ассортимент школьной формы, соответствующий требованиям государственных стандартов и технических регламентов", - сказали в министерстве.
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В ведомстве добавили, что российская легкая промышленность способна полностью удовлетворить спрос на школьную форму в стране. Отечественные предприятия готовы обеспечить образовательные организации и семьи качественной, безопасной и конкурентоспособной формой.
"Минпромторг России последовательно реализует меры государственной поддержки предприятий легкой промышленности, направленные на модернизацию производств, расширение ассортимента и увеличение объемов выпуска отечественной продукции. Это обеспечивает устойчивую работу отрасли и позволяет в полном объеме удовлетворять потребности внутреннего рынка в школьной форме российского производства", - заключили в ведомстве.