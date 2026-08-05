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Социальный фонд назвал максимальный размер больничного в 2026 году - РИА Новости, 05.08.2026
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09:32 05.08.2026
Социальный фонд назвал максимальный размер больничного в 2026 году

Максимальный размер больничного в России составляет почти 7 тысяч рублей в день

© РИА Новости / Виталий БелоусовПосетитель у регистрационного стола в поликлинике
Посетитель у регистрационного стола в поликлинике - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Посетитель у регистрационного стола в поликлинике. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в России в 2026 году составляет 6827,40 рублей в день.
  • Минимальный размер выплаты по больничному в 2026 году варьируется от 873,97 рубля при 31 дне в месяце до 967,61 рубля при 28 днях.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в России в 2026 году составляет почти 7 тысяч рублей в день, сообщил Социальный фонд на платформе "Макс".
"Максимальный размер выплаты в текущем году составляет 6827,40 рублей в день", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при расчете больничного учитывается заработок за два предыдущих календарных года. При этом размер пособия за полный календарный месяц не может быть ниже МРОТ, который в 2026 году составляет 27 093 рубля.
Согласно данным фонда, минимальный размер выплаты за один день составляет 873,97 рубля, если в месяце 31 день, 903,10 рубля - при 30 днях и 967,61 рубля - при 28 днях.
В ведомстве напомнили, что информацию об открытии, продлении и закрытии больничного можно посмотреть на портале госуслуг в разделе "Здоровье".
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