Социальный фонд назвал максимальный размер больничного в 2026 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в России в 2026 году составляет 6827,40 рублей в день.

Минимальный размер выплаты по больничному в 2026 году варьируется от 873,97 рубля при 31 дне в месяце до 967,61 рубля при 28 днях.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в России в 2026 году составляет почти 7 тысяч рублей в день, сообщил Социальный фонд на платформе " Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в России в 2026 году составляет почти 7 тысяч рублей в день, сообщил Социальный фонд на платформе " Макс ".

"Максимальный размер выплаты в текущем году составляет 6827,40 рублей в день", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при расчете больничного учитывается заработок за два предыдущих календарных года. При этом размер пособия за полный календарный месяц не может быть ниже МРОТ, который в 2026 году составляет 27 093 рубля.

Согласно данным фонда, минимальный размер выплаты за один день составляет 873,97 рубля, если в месяце 31 день, 903,10 рубля - при 30 днях и 967,61 рубля - при 28 днях.